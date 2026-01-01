Erugo היא פלטפורמת שיתוף קבצים באירוח עצמי הבנויה על Laravel ו-Vue.js, המאפשרת לכם לשלוח ולקבל קבצים בצורה מאובטחת מבלי להסתמך על שירותי אחסון בענן. שיתופים משתמשים בכתובות URL ידידותיות למשתמש במקום אסימונים אקראיים, וכל העברה ניתנת להגנה באמצעות סיסמה, מוגבלת למספר הורדות, או מוגדרת לפוג תוקף אוטומטית לאחר תאריך או סף זמן מסוים.

בניגוד לשירותי ענן מבוססי מנוי, Erugo מאחסנת את כל הקבצים ב-VPS שלכם ללא מגבלות אחסון המוטלות על ידי שכבת תמחור. תכונת שיתוף הפוך מאפשרת לאורחים להעלות קבצים ישירות לשרת שלכם באמצעות קישור הזמנה חד-פעמי, ומיתוג הניתן להתאמה אישית גורם לממשק להתאים לארגון או לדומיין האישי שלכם.