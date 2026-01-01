התקינו את Erugo בלחיצה אחת.
פלטפורמת שיתוף קבצים באירוח עצמי עם קישורי שיתוף ידידותיים למשתמש, הגנה באמצעות סיסמה, בקרות תפוגה ומיתוג מותאם אישית.
בחרו תוכנית VPS עבור Erugo
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Erugo
Erugo היא פלטפורמת שיתוף קבצים באירוח עצמי הבנויה על Laravel ו-Vue.js, המאפשרת לכם לשלוח ולקבל קבצים בצורה מאובטחת מבלי להסתמך על שירותי אחסון בענן. שיתופים משתמשים בכתובות URL ידידותיות למשתמש במקום אסימונים אקראיים, וכל העברה ניתנת להגנה באמצעות סיסמה, מוגבלת למספר הורדות, או מוגדרת לפוג תוקף אוטומטית לאחר תאריך או סף זמן מסוים.
בניגוד לשירותי ענן מבוססי מנוי, Erugo מאחסנת את כל הקבצים ב-VPS שלכם ללא מגבלות אחסון המוטלות על ידי שכבת תמחור. תכונת שיתוף הפוך מאפשרת לאורחים להעלות קבצים ישירות לשרת שלכם באמצעות קישור הזמנה חד-פעמי, ומיתוג הניתן להתאמה אישית גורם לממשק להתאים לארגון או לדומיין האישי שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Erugo
קישורי שיתוף ידידותיים למשתמש
שיתופים משתמשים בכתובות URL קריאות וקלות לזכירה במקום אסימונים אקראיים, מה שהופך קישורים לקלים יותר לתקשורת בעל פה או בכתב.
בקרות סיסמה ותפוגה
הגנו על כל שיתוף באמצעות סיסמה, הגדירו מספר הורדות מרבי, או קבעו תפוגה אוטומטית כך שהקבצים לא יישארו נגישים ללא הגבלה.
ביטול העלאות משותפות
צרו קישור הזמנה להעלאה בלבד כך שאורחים יוכלו להגיש קבצים ישירות לשרת שלכם ללא חשבון או גישה ללוח הבקרה.
התראות אימייל
קבלו התראות כאשר שיתוף מורד או כאשר אורח משלים העלאת שיתוף הפוכה, ללא צורך בבדיקה ידנית.
מיתוג וערכות נושא בהתאמה אישית
התאימו לוגואים, רקעים, ונושאי צבע כך שהממשק לשיתוף קבצים יתאים לארגון או למותג האישי שלכם.
למה להריץ את Erugo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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