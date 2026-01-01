התקינו את Rivet בלחיצה אחת.
סביבת ריצה בקוד פתוח עבור אקטורים בעלי מצב המאפשרת סוכני AI, יישומים שיתופיים ותהליכי עבודה עמידים.
בחרו תוכנית VPS עבור Rivet
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Rivet
**Rivet** הוא מנוע תזמור בקוד פתוח עבור **Rivet Actors** — תהליכים קלי משקל וארוכי טווח שמצבם נשמר בזיכרון ונשמר אוטומטית. בניגוד לסביבות הרצה חסרות מצב (stateless serverless runtimes), כל אקטור שומר מצב משלו המגובה ב-**SQLite**, זהות ניתנת לגישה, ויומן אירועים, מה שהופך אותו להתאמה טבעית עבור סוכני **AI**, סשנים של משחקים מרובי משתתפים, עורכים שיתופיים, ותהליכי עבודה עמידים.
אירוח עצמי של **Rivet** ב-**VPS** משלכם שומר על מצב האקטור, זיכרון הסוכן, ונתוני תהליכי העבודה בשליטתכם המלאה ללא עמלות לפי ביצוע. המנוע הכלול מגיע עם לוח המחוונים המובנה **Inspector** לגלישה במצב האקטור, הפעלה חוזרת של תהליכי עבודה, וניפוי באגים בתעבורה חיה ללא הטמעת קוד יישום.
פיצ'רים עיקריים של Rivet
שחקנים בעלי מצב
תהליכים ארוכי טווח עם מצב בזיכרון, התמדה של SQLite, וזהויות יציבות הניתנות לכתובת עבור סוכני AI וסשנים מרובי משתתפים.
תהליכי עבודה עמידים
סביבת הריצה של תהליכי העבודה שורדת קריסות והפעלות מחדש, ומפעילה מחדש את היסטוריית האירועים כך שהלוגיקה העסקית ממשיכה בדיוק מהמקום שבו היא הפסיקה.
Inspector מובנה
דשבורד דפדפן לעיון במסדי נתונים של SQLite של אקטורים, לבדיקת מצב זרימת עבודה, לניטור אירועים ולהנעת אקטורים באמצעות REPL.
SDKs רב-לשוניים
חברו רצים באמצעות ה-SDKs הרשמיים של RivetKit עבור TypeScript, Rust, Python ו-Swift מבלי לשכתב שירותים קיימים.
אחסון מערכת קבצים
פריסת צומת יחיד מוכנה לסביבת ייצור, הנתמכת על ידי מאגר RocksDB מובנה — אין צורך במסד נתונים חיצוני כדי להתחיל.
תזמון קונטיינרים
מתזמן קוד משתמש כקונטיינרים על פני צמתי הרצה, מה שמקל על הרצת סוכנים ושרתי משחק לצד המנוע.
למה להריץ את Rivet על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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