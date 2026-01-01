**Rivet** הוא מנוע תזמור בקוד פתוח עבור **Rivet Actors** — תהליכים קלי משקל וארוכי טווח שמצבם נשמר בזיכרון ונשמר אוטומטית. בניגוד לסביבות הרצה חסרות מצב (stateless serverless runtimes), כל אקטור שומר מצב משלו המגובה ב-**SQLite**, זהות ניתנת לגישה, ויומן אירועים, מה שהופך אותו להתאמה טבעית עבור סוכני **AI**, סשנים של משחקים מרובי משתתפים, עורכים שיתופיים, ותהליכי עבודה עמידים.

אירוח עצמי של **Rivet** ב-**VPS** משלכם שומר על מצב האקטור, זיכרון הסוכן, ונתוני תהליכי העבודה בשליטתכם המלאה ללא עמלות לפי ביצוע. המנוע הכלול מגיע עם לוח המחוונים המובנה **Inspector** לגלישה במצב האקטור, הפעלה חוזרת של תהליכי עבודה, וניפוי באגים בתעבורה חיה ללא הטמעת קוד יישום.