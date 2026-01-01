פרוסו את Rocket.Chat בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת תקשורת צוותית בקוד פתוח עם העברת הודעות בזמן אמת, שיחות וידאו, ובעלות מלאה על הנתונים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Rocket.Chat
Rocket.Chat היא פלטפורמת תקשורת צוותית בקוד פתוח מלא, שזוכה לאמון של למעלה מ-12 מיליון משתמשים ונפרסת באלפי ארגונים ברחבי העולם, כולל נאס"א, הצי האמריקאי ודויטשה טלקום. היא מספקת ערוצים, הודעות ישירות, ועידות וידאו, שיתוף קבצים, שיתוף מסך, ומערכת אקולוגית נרחבת של אינטגרציות — והכל ללא הסתמכות על תשתית צד שלישי.
אירוח עצמי של Rocket.Chat על גבי VPS משלכם מעניק לצוות שלכם מרכז תקשורת פרטי ללא עמלות למשתמש ושליטה מלאה על הנתונים שלכם. פריסה זו משתמשת ב-MongoDB עם Replica Set לשלמות נתונים גבוהה, מה שמבטיח שההודעות, הקבצים והיסטוריית השיחות שלכם יישארו עמידים ונגישים. חשבון המנהל הראשוני נוצר אוטומטית באמצעות פרטי הכניסה שהוגדרו בעת הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של Rocket.Chat
הודעות בזמן אמת
שיחות צוות מאורגנות בערוצים קבועים עם שרשורים, תגובות, הצמדת הודעות וחיפוש טקסט מלא לאורך ההיסטוריה.
שיחות וידאו ו-אודיו
ועידות וידאו מובנות עם שיתוף מסך באמצעות Jitsi, BigBlueButton, או WebRTC מקורי — אין צורך בכלי פגישות חיצוניים.
דואר נכנס רב-ערוצי
נהלו שיחות לקוחות מ-LiveChat, אימייל, WhatsApp, טלגרם וערוצים אחרים בתיבת דואר נכנס מאוחדת אחת.
אבטחת מִפְעָל
LDAP, SAML SSO, אימות דו-שלבי, הצפנה מקצה לקצה, ובקרת גישה מבוססת תפקידים מפורטת עבור סביבות עתירות תאימות.
אינטגרציות נרחבות
התחברו ל-GitHub, Jira, GitLab, ומאות כלים אחרים באמצעות webhooks, slash commands, ושוק אפליקציות מובנה.
למה להריץ את Rocket.Chat על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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