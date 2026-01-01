Rocket.Chat היא פלטפורמת תקשורת צוותית בקוד פתוח מלא, שזוכה לאמון של למעלה מ-12 מיליון משתמשים ונפרסת באלפי ארגונים ברחבי העולם, כולל נאס"א, הצי האמריקאי ודויטשה טלקום. היא מספקת ערוצים, הודעות ישירות, ועידות וידאו, שיתוף קבצים, שיתוף מסך, ומערכת אקולוגית נרחבת של אינטגרציות — והכל ללא הסתמכות על תשתית צד שלישי.

אירוח עצמי של Rocket.Chat על גבי VPS משלכם מעניק לצוות שלכם מרכז תקשורת פרטי ללא עמלות למשתמש ושליטה מלאה על הנתונים שלכם. פריסה זו משתמשת ב-MongoDB עם Replica Set לשלמות נתונים גבוהה, מה שמבטיח שההודעות, הקבצים והיסטוריית השיחות שלכם יישארו עמידים ונגישים. חשבון המנהל הראשוני נוצר אוטומטית באמצעות פרטי הכניסה שהוגדרו בעת הפריסה.