התקינו Parse Server בלחיצה אחת.
קצה עורפי בקוד פתוח לאפליקציות מובייל ו-ווב עם REST, GraphQL, שאילתות בזמן אמת, אימות והתראות דחיפה.
בחרו תוכנית VPS עבור Parse Server
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Parse Server
Parse Server הוא היורש בקוד פתוח של פלטפורמת Parse המקורית, המספק פתרון מלא של Backend-as-a-Service עבור יישומי מובייל ואינטרנט. הוא חושף אחסון אובייקטים, אימות משתמשים, אחסון קבצים, התראות דחיפה ו-Live Queries באמצעות ממשקי API של REST ו-GraphQL שנוצרו אוטומטית, ומבטל את רוב קוד ה-Boilerplate הנדרש בדרך כלל כדי להשיק אפליקציה מחוברת.
אירוח עצמי של Parse Server ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על חשבונות משתמשים, נתוני יישומים ולוגיקת קוד ענן — ללא עמלות לפי בקשה, ללא נעילת ספק וללא מועדי הגירה מפתיעים. פריסה זו מגיעה עם MongoDB ו-Parse Dashboard הרשמי, כך שתוכלו לדפדף בין מחלקות, להריץ שאילתות ולנהל סכימה מהיום הראשון.
פיצ'רים עיקריים של Parse Server
REST ו-GraphQL APIs
כל מחלקה שאתם מגדירים זמינה באופן מיידי דרך נקודות קצה של REST ו-GraphQL שנוצרו אוטומטית, כך שלקוחות iOS, Android ואינטרנט יכולים לקרוא ולכתוב נתונים ללא קוד שרת מותאם אישית.
אימות משתמש
שם משתמש/סיסמה מובנים, אימות אימייל וכניסות חברתיות לפייסבוק, Apple, גוגל וטוויטר מאפשרים לכם להשיק תהליכי חשבון מאובטחים תוך דקות.
שאילתות זמן אמת
הירשמו לשינויים בכל מחלקה באמצעות WebSockets כדי להפעיל צ'אט בזמן אמת, כלי שיתוף פעולה ודאשבורדים חיים ללא ערימת pub/sub נפרדת.
פונקציות Cloud Code
הפעל JavaScript בצד השרת בטריגרים של הוספה, עדכון ומחיקה או כפונקציות הניתנות לקריאה כדי לאכוף כללים עסקיים ולשלב עם ממשקי API של צד שלישי.
התראות דחיפה
שלחו התראות דחיפה ממוקדות ללקוחות iOS, Android ואינטרנט באמצעות מערכת ניהול ההתקנות והערוצים המובנית.
Parse לוח בקרה כלול
עיינו במחלקות, ערכו שורות, הריצו שאילתות צבירה, ובדקו סכימה באמצעות ה-Parse Dashboard הרשמי המסופק יחד עם השרת.
למה להריץ את Parse Server על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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