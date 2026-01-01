Parse Server הוא היורש בקוד פתוח של פלטפורמת Parse המקורית, המספק פתרון מלא של Backend-as-a-Service עבור יישומי מובייל ואינטרנט. הוא חושף אחסון אובייקטים, אימות משתמשים, אחסון קבצים, התראות דחיפה ו-Live Queries באמצעות ממשקי API של REST ו-GraphQL שנוצרו אוטומטית, ומבטל את רוב קוד ה-Boilerplate הנדרש בדרך כלל כדי להשיק אפליקציה מחוברת.

אירוח עצמי של Parse Server ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על חשבונות משתמשים, נתוני יישומים ולוגיקת קוד ענן — ללא עמלות לפי בקשה, ללא נעילת ספק וללא מועדי הגירה מפתיעים. פריסה זו מגיעה עם MongoDB ו-Parse Dashboard הרשמי, כך שתוכלו לדפדף בין מחלקות, להריץ שאילתות ולנהל סכימה מהיום הראשון.