התקינו DVinyl בלחיצה אחת.
מנהל אוספים באירוח עצמי שמקטלג ומעריך תקליטים, תקליטורים, ספרים, סרטים ומשחקי וידאו בספרייה אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור DVinyl
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DVinyl
DVinyl הוא מנהל אוספים בקוד פתוח שנבנה עבור חובבי מדיה פיזית שרוצים בית אחד, הניתן להתאמה אישית, עבור תקליטיהם, תקליטורים, קלטות, ספרים, קומיקס, Blu-rays, DVD ומשחקי וידאו. הוא מושך מטא-דאטה עשיר ואמנות עטיפה מ-Discogs, Hardcover, TMDB ו-IGDB, ואז מעריך שווי שוק עבור מהדורות מוזיקה כך שאספנים יוכלו לעקוב אחר השווי האמיתי של המדפים שלהם.
אירוח עצמי של DVinyl ב-VPS משלכם שומר את מלאי האוסף המלא שלכם, תגי מיקום ונתוני רשימת המשאלות בשליטתכם, במקום להיות נעולים בתוך אפליקציית צד שלישי או גיליון אלקטרוני. מסד הנתונים MongoDB המצורף מבטיח שהקטלוג שלכם יישמר לאורך עדכונים, ומערכת אימות פרטית מאפשרת לכם לגלוש לבד או לשתף תצוגה לקריאה בלבד עם חברים.
פיצ'רים עיקריים של DVinyl
ספריית רב-פורמט
קטלגו ויניל, תקליטורים, קלטות, ספרים, קומיקס, בלו-ריי, DVDs ומשחקי וידאו זה לצד זה באוסף מאוחד אחד, במקום ללהטט בין אפליקציות נפרדות.
שווי שוק של Discogs
קבלו אומדני שוק נמוכים, ממוצעים וגבוהים בזמן אמת מ-Discogs כדי שתמיד תדעו כמה שווה אוסף המוזיקה שלכם בשוק המשני.
ייבוא Discogs בלחיצה אחת
ייבאו אוסף Discogs קיים שלם בלחיצה אחת, או הוסיפו פריטים חדשים לפי Release ID מבלי להקליד מחדש נתוני אמן, לייבל או רצועה.
לוח בקרה הניתן להתאמה אישית
בנו את תצוגת הבית שלכם עם ווידג'טים סטטיסטיים מודולריים, קיצורי דרך לניווט הניתנים להתאמה, וערכות נושא ויזואליות לפי קטגוריות התואמות לאופן שבו אתם גולשים.
מעקב מיקום פיזי
תייגו היכן כל פריט נמצא על המדפים שלכם, באחסון, או בהשאלה, כדי שתוכלו למצוא פריט או ספר ספציפי מבלי לחפש בכל האוסף.
רשימת משאלות ו-שיתוף
עקבו אחר ממצאים עתידיים ברשימת משאלות ייעודית וחשפו את הקטלוג שלכם באמצעות אימות מובנה לגלישה פרטית או שיתוף בקריאה בלבד.
למה להריץ את DVinyl על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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