DVinyl הוא מנהל אוספים בקוד פתוח שנבנה עבור חובבי מדיה פיזית שרוצים בית אחד, הניתן להתאמה אישית, עבור תקליטיהם, תקליטורים, קלטות, ספרים, קומיקס, Blu-rays, DVD ומשחקי וידאו. הוא מושך מטא-דאטה עשיר ואמנות עטיפה מ-Discogs, Hardcover, TMDB ו-IGDB, ואז מעריך שווי שוק עבור מהדורות מוזיקה כך שאספנים יוכלו לעקוב אחר השווי האמיתי של המדפים שלהם.

אירוח עצמי של DVinyl ב-VPS משלכם שומר את מלאי האוסף המלא שלכם, תגי מיקום ונתוני רשימת המשאלות בשליטתכם, במקום להיות נעולים בתוך אפליקציית צד שלישי או גיליון אלקטרוני. מסד הנתונים MongoDB המצורף מבטיח שהקטלוג שלכם יישמר לאורך עדכונים, ומערכת אימות פרטית מאפשרת לכם לגלוש לבד או לשתף תצוגה לקריאה בלבד עם חברים.