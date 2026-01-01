NodeBB היא פלטפורמת פורום קהילתי מהדור הבא, הבנויה על Node.js ו-WebSockets, המציעה דיונים בזמן אמת שמרגישים קרובים יותר ליישום צ'אט מאשר ללוח מודעות מסורתי. עם למעלה מ-15,000 כוכבי GitHub, היא זוכה לאמון של פרויקטי תוכנה, מוסדות חינוך, קהילות גיימינג וחברות ארגוניות לצורך דיון, תמיכה ושיתוף ידע.

אירוח עצמי של NodeBB על ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על נתוני הקהילה שלכם, מבטל עמלות לפי משתמש, ומאפשר לכם להתאים אישית את הפלטפורמה עם מאות תוספי קהילה — הכל מגובה על ידי PostgreSQL לאחסון אמין וניתן להרחבה.