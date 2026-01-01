פרוסו NodeBB בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת דיונים מודרנית של Node.js עם דיונים בזמן אמת בסטרימינג, התראות מיידיות, ומערכת אקולוגית עשירה של תוספים.
בחרו תוכנית VPS עבור NodeBB
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם NodeBB
NodeBB היא פלטפורמת פורום קהילתי מהדור הבא, הבנויה על Node.js ו-WebSockets, המציעה דיונים בזמן אמת שמרגישים קרובים יותר ליישום צ'אט מאשר ללוח מודעות מסורתי. עם למעלה מ-15,000 כוכבי GitHub, היא זוכה לאמון של פרויקטי תוכנה, מוסדות חינוך, קהילות גיימינג וחברות ארגוניות לצורך דיון, תמיכה ושיתוף ידע.
אירוח עצמי של NodeBB על ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על נתוני הקהילה שלכם, מבטל עמלות לפי משתמש, ומאפשר לכם להתאים אישית את הפלטפורמה עם מאות תוספי קהילה — הכל מגובה על ידי PostgreSQL לאחסון אמין וניתן להרחבה.
פיצ'רים עיקריים של NodeBB
דיונים בזמן אמת
סטרימינג המופעל באמצעות WebSocket מספק פוסטים חדשים, תגובות והתראות באופן מיידי ללא רענוני עמודים, ושומר על זרימה טבעית של שיחות.
מערכת חיבורים
מאות תוספים קהילתיים מוסיפים SSO, גימיפיקציה, אינטגרציות ותכונות מותאמות אישית, כך שתוכלו להתאים את הפורום לצרכים המדויקים של הקהילה שלכם.
כלי ניהול
מערכת מוניטין מובנית, תורי פוסטים ובקרות מקיפות לניהול תוכן עוזרות לכם לשמור על קהילה בריאה עם מינימום מאמץ ידני.
ערכות נושא מותאמות למובייל
ערכות נושא רספונסיביות וניתנות להתאמה אישית מבטיחות לחברים חוויה נהדרת במחשב ובנייד ללא צורך בהגדרות נוספות.
SSO ו-Social Login
שלבו עם ספקי זהויות קיימים באמצעות תוספי SSO כך שחברי הקהילה יוכלו להתחבר עם חשבונותיהם הקיימים ותשמרו על ניהול משתמשים מרכזי.
למה להריץ את NodeBB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.