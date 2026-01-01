פרסו Outline בהתקנה בלחיצה אחת.
מאגר ידע וויקי מודרני בקוד פתוח עם שיתוף פעולה בזמן אמת, חיפוש עוצמתי ועריכת Markdown יפהפייה לצוותים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Outline
Outline היא מאגר ידע מהיר ושיתופי, שתוכנן עבור צוותים המעריכים גם עיצוב יפה וגם עריכה חלקה בזמן אמת. בנוי סביב עורך Markdown עם פקודות סלאש, היררכיות מסמכים מקוננות וארגון מבוסס אוספים, הוא מספק לצוותי הנדסה, מוצר ותפעול סביבת עבודה מובנית לתיעוד שהיא גם פונקציונלית וגם מושכת ויזואלית. היסטוריית גרסאות, הרשאות מדויקות ותמיכה בספקי SSO מרובים הופכים אותו למתאים לארגונים בכל גודל.
אירוח עצמי של Outline ב-VPS שלכם פירושו ללא מגבלות תמחור לפי משתמש — חברי צוות ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה. התיעוד והקניין הרוחני שלכם נשארים בשליטתכם ללא גישת נתונים של צד שלישי, בעוד ש-PostgreSQL ו-Redis פועלים באופן מקומי לביצועים אופטימליים ללא תלות בשירותים חיצוניים.
פיצ'רים עיקריים של Outline
שיתוף פעולה בזמן אמת
מספר חברי צוות יכולים לערוך את אותו מסמך במקביל עם הערות והצעות מוטמעות, מה שהופך ספרינטים של תיעוד ומחזורי סקירה לחלקים.
חיפוש טקסט מלא עוצמתי
חפשו באופן מיידי בכל המסמכים והאוספים, כאשר התוצאות מדורגות לפי רלוונטיות כך שהמידע הנכון יופיע תוך שניות במקום דקות של גלישה.
אימות גמיש
משתלב עם Google, Slack, Azure AD, GitHub, וספקי OIDC מותאמים אישית, ומאפשר לצוותים להיכנס עם אישורי כניסה קיימים מבלי לנהל חשבונות נפרדים.
היסטוריית גרסאות
כל שינוי במסמך מתועד באמצעות הצגת הבדלים ושחזור מלא, ומספק לצוותים רשת ביטחון מפני עריכות בשוגג ותיעוד ביקורת לצורך עמידה בתקנים.
ארגון אוסף
לארגן מסמכים להיררכיות מקוננות ואוספים עם בקרות שיתוף מפורטות ציבוריות, צוותיות או פרטיות שמתאימות לכל מבנה צוות.
למה להריץ את Outline על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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