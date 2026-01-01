עד 69% הנחה עבור Outline

פרסו Outline בהתקנה בלחיצה אחת.

מאגר ידע וויקי מודרני בקוד פתוח עם שיתוף פעולה בזמן אמת, חיפוש עוצמתי ועריכת Markdown יפהפייה לצוותים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרסו Outline בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Outline

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Outline

Outline היא מאגר ידע מהיר ושיתופי, שתוכנן עבור צוותים המעריכים גם עיצוב יפה וגם עריכה חלקה בזמן אמת. בנוי סביב עורך Markdown עם פקודות סלאש, היררכיות מסמכים מקוננות וארגון מבוסס אוספים, הוא מספק לצוותי הנדסה, מוצר ותפעול סביבת עבודה מובנית לתיעוד שהיא גם פונקציונלית וגם מושכת ויזואלית. היסטוריית גרסאות, הרשאות מדויקות ותמיכה בספקי SSO מרובים הופכים אותו למתאים לארגונים בכל גודל.

אירוח עצמי של Outline ב-VPS שלכם פירושו ללא מגבלות תמחור לפי משתמש — חברי צוות ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה. התיעוד והקניין הרוחני שלכם נשארים בשליטתכם ללא גישת נתונים של צד שלישי, בעוד ש-PostgreSQL ו-Redis פועלים באופן מקומי לביצועים אופטימליים ללא תלות בשירותים חיצוניים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Outline

שיתוף פעולה בזמן אמת

מספר חברי צוות יכולים לערוך את אותו מסמך במקביל עם הערות והצעות מוטמעות, מה שהופך ספרינטים של תיעוד ומחזורי סקירה לחלקים.

חיפוש טקסט מלא עוצמתי

חפשו באופן מיידי בכל המסמכים והאוספים, כאשר התוצאות מדורגות לפי רלוונטיות כך שהמידע הנכון יופיע תוך שניות במקום דקות של גלישה.

אימות גמיש

משתלב עם Google, Slack, Azure AD, GitHub, וספקי OIDC מותאמים אישית, ומאפשר לצוותים להיכנס עם אישורי כניסה קיימים מבלי לנהל חשבונות נפרדים.

היסטוריית גרסאות

כל שינוי במסמך מתועד באמצעות הצגת הבדלים ושחזור מלא, ומספק לצוותים רשת ביטחון מפני עריכות בשוגג ותיעוד ביקורת לצורך עמידה בתקנים.

ארגון אוסף

לארגן מסמכים להיררכיות מקוננות ואוספים עם בקרות שיתוף מפורטות ציבוריות, צוותיות או פרטיות שמתאימות לכל מבנה צוות.

למה להריץ את Outline על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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