Outline היא מאגר ידע מהיר ושיתופי, שתוכנן עבור צוותים המעריכים גם עיצוב יפה וגם עריכה חלקה בזמן אמת. בנוי סביב עורך Markdown עם פקודות סלאש, היררכיות מסמכים מקוננות וארגון מבוסס אוספים, הוא מספק לצוותי הנדסה, מוצר ותפעול סביבת עבודה מובנית לתיעוד שהיא גם פונקציונלית וגם מושכת ויזואלית. היסטוריית גרסאות, הרשאות מדויקות ותמיכה בספקי SSO מרובים הופכים אותו למתאים לארגונים בכל גודל.

אירוח עצמי של Outline ב-VPS שלכם פירושו ללא מגבלות תמחור לפי משתמש — חברי צוות ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה. התיעוד והקניין הרוחני שלכם נשארים בשליטתכם ללא גישת נתונים של צד שלישי, בעוד ש-PostgreSQL ו-Redis פועלים באופן מקומי לביצועים אופטימליים ללא תלות בשירותים חיצוניים.