התקינו Ghost בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת פרסום בקוד פתוח לבלוגרים מקצועיים, ניוזלטרים ו-חברות בתשלום.
בחרו תוכנית VPS עבור Ghost
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Ghost
Ghost היא מערכת Headless CMS בקוד פתוח מלא, שנבנתה סביב הצרכים של מפרסמים מקצועיים. בניגוד למערכות ניהול תוכן כלליות, כל פיצ'ר — מהעורך ועד לניוזלטרים מובנים באימייל וניהול חברות — עוצב במיוחד עבור כותבים ויוצרי תוכן אונליין.
אירוח עצמי של Ghost על ה-VPS שלכם משמעו שאתם הבעלים של רשימת המנויים שלכם, שולטים בתוכן שלכם, ונמנעים מעמלות לפי חבר ומנעילת פלטפורמה. עם מסד נתונים MySQL כלול, הפוסטים, החברים וההגדרות שלכם נשמרים באופן אמין מבלי להיות תלויים בשירות צד שלישי כלשהו.
פיצ'רים עיקריים של Ghost
חברויות מובנות
צרו רמות חברות חינמיות או בתשלום עם אינטגרציית Stripe מובנית — אין צורך בתוספים או בשירותים נוספים.
ניוזלטרים מובנים
שלחו ניוזלטרים במייל ישירות למנויים מתוך Ghost מבלי לחבר פלטפורמת אימייל נפרדת.
עורך מודרני
עורך מבוסס בלוקים עם הטמעות מדיה עשירות, גלריות והזרקת קוד, שתוכנן עבור פרסום תוכן ארוך.
Headless CMS API
ממשקי API לתוכן ולניהול מאפשרים לכם לספק תוכן לכל פלטפורמת פרונט-אנד, תוך שמירה על Ghost כבאק-אנד.
SEO ו-תזמון
אופטימיזציית SEO מובנית, מפות אתר אוטומטיות, ותזמון תוכן שומרים על הפרסום שלכם יעיל ומאורגן.
למה להריץ את Ghost על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
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