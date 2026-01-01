Ghost היא מערכת Headless CMS בקוד פתוח מלא, שנבנתה סביב הצרכים של מפרסמים מקצועיים. בניגוד למערכות ניהול תוכן כלליות, כל פיצ'ר — מהעורך ועד לניוזלטרים מובנים באימייל וניהול חברות — עוצב במיוחד עבור כותבים ויוצרי תוכן אונליין.

אירוח עצמי של Ghost על ה-VPS שלכם משמעו שאתם הבעלים של רשימת המנויים שלכם, שולטים בתוכן שלכם, ונמנעים מעמלות לפי חבר ומנעילת פלטפורמה. עם מסד נתונים MySQL כלול, הפוסטים, החברים וההגדרות שלכם נשמרים באופן אמין מבלי להיות תלויים בשירות צד שלישי כלשהו.