Cloudflared הוא קליינט דימון עבור Cloudflare Tunnel, היוצר חיבורים מוצפנים היוצאים בלבד מה-VPS שלכם לרשת הקצה של Cloudflare. על ידי ניתוב כל התעבורה דרך Cloudflare לפני שהיא מגיעה למקור שלכם, אתם מקבלים הגנת DDoS מובנית וכיסוי WAF מבלי לפתוח פורטים נכנסים בחומת אש או לחשוף את כתובת ה-IP של השרת שלכם.

אירוח עצמי של דימון Cloudflared ב-VPS מספק מנהרה יציבה ופעילה תמיד, שאינה כפופה למגבלות האמינות של חיבורי אינטרנט ביתיים. ה-Cloudflare tokens ותצורת המנהרה שלכם מאוחסנים בתשתית שאתם שולטים בה, וממשק המשתמש (web UI) הכלול הופך את ההגדרה הראשונית והניהול השוטף לפשוטים ללא שימוש בשורת הפקודה.