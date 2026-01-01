התקנת Cloudflared בלחיצה אחת.
דימון של Cloudflare Tunnel החושף שירותים באופן מאובטח לאינטרנט ללא פתיחת פורטים בחומת אש.
בחרו תוכנית VPS עבור Cloudflared
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Cloudflared
Cloudflared הוא קליינט דימון עבור Cloudflare Tunnel, היוצר חיבורים מוצפנים היוצאים בלבד מה-VPS שלכם לרשת הקצה של Cloudflare. על ידי ניתוב כל התעבורה דרך Cloudflare לפני שהיא מגיעה למקור שלכם, אתם מקבלים הגנת DDoS מובנית וכיסוי WAF מבלי לפתוח פורטים נכנסים בחומת אש או לחשוף את כתובת ה-IP של השרת שלכם.
אירוח עצמי של דימון Cloudflared ב-VPS מספק מנהרה יציבה ופעילה תמיד, שאינה כפופה למגבלות האמינות של חיבורי אינטרנט ביתיים. ה-Cloudflare tokens ותצורת המנהרה שלכם מאוחסנים בתשתית שאתם שולטים בה, וממשק המשתמש (web UI) הכלול הופך את ההגדרה הראשונית והניהול השוטף לפשוטים ללא שימוש בשורת הפקודה.
פיצ'רים עיקריים של Cloudflared
ללא כל צורך בפורטים נכנסים
כל החיבורים יוצאים מהשרת שלכם, מה שמבטל את הצורך לפתוח כללי חומת אש או להגדיר העברת פורטים של NAT.
הגנת IP מקור
תעבורה מגיעה לשרת שלכם רק דרך Cloudflare, ומסתירה את כתובת ה-IP של ה-VPS שלכם מסורקים ומניסיונות תקיפה ישירה.
הגנת DDoS מובנית
Cloudflare קולטת התקפות וולומטריות בקצה לפני שכל תעבורה מגיעה לשרת המקור שלכם.
אינטגרציית Zero Trust
חברו מנהרות עם Cloudflare Access כדי לאכוף אימות מבוסס-זהות על כל שירות פנימי ללא VPN.
הגדרה מבוססת רשת
נהלו אסימוני טאנל ונתיבים באמצעות ממשק משתמש אינטרנטי כלול מבלי לרדת לשורת הפקודה.
למה להריץ את Cloudflared על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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