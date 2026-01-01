פרוסו MetaMCP בהתקנה בלחיצה אחת.
אגרגטור ו-Gateway אחיד של MCP המאפשר לכם לנהל, להרכיב ולחשוף את כל שרתי ה-MCP שלכם דרך נקודת קצה אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור MetaMCP
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.
מה אפשר לבנות עם MetaMCP
MetaMCP הוא פרוקסי קוד פתוח של MCP (פרוטוקול הקשר מודל) המאגד מספר שרתי MCP לנקודת קצה אחת ומאוחדת. הוא מאפשר לך לקבץ שרתים למרחבי שמות, להחיל תוכנת ביניים להגבלת קצב ולניטור, ולחשוף נקודות קצה עם אימות — הכל מבלי לשנות את לקוחות ה-MCP הקיימים שלך.
אירוח עצמי של MetaMCP ב-VPS משלך מעניק לך שליטה מלאה על תשתית כלי ה-AI שלך. חבר כל לקוח MCP (Cursor, Claude Desktop, או סוכנים מותאמים אישית) לשער מנוהל אחד, שמור סודות בצד השרת, והרחב את מערכת האקולוגית של הכלים שלך מבלי להגדיר מחדש כל לקוח כאשר שרתים משתנים.
פיצ'רים עיקריים של MetaMCP
אגרגציית שרת MCP
שלבו כל מספר של שרתי STDIO או HTTP MCP לנקודת קצה מאוחדת אחת שאליה הלקוחות שלכם יכולים להתחבר.
מרחבי עבודה Namespace
קבצו שרתי MCP למרחבי שמות מבודדים והחליפו ערכות כלים שלמות עבור נקודת קצה בלחיצה אחת.
אימות מפתח API
אבטחו נקודות קצה באמצעות אימות Bearer token כך שרק לקוחות וסוכנים מורשים יוכלו לגשת לכלים שלכם.
MCP Inspector מובנה
בדקו ובצעו דיבוג לנקודות הקצה של MetaMCP שלכם באופן פנימי עם תצורות שרת שמורות כדי לוודא שהכל עובד כשורה.
תמיכה ב-Middleware
יש ליישם תוכנת ביניים ניתנת לחיבור להגבלת קצב, נראות ואבטחה על פני כל תעבורת ה-MCP המצטברת.
SSO ו-OAuth
תמיכה בספקי OpenID Connect מאפשרת כניסה יחידה ארגונית לצד ניהול סשנים מקומי של Better Auth.
למה להריץ את MetaMCP על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
מיקום שרת מומלץ:
בודק...
השקה מקומית. צמיחה גלובלית
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הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.
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