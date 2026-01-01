MetaMCP הוא פרוקסי קוד פתוח של MCP (פרוטוקול הקשר מודל) המאגד מספר שרתי MCP לנקודת קצה אחת ומאוחדת. הוא מאפשר לך לקבץ שרתים למרחבי שמות, להחיל תוכנת ביניים להגבלת קצב ולניטור, ולחשוף נקודות קצה עם אימות — הכל מבלי לשנות את לקוחות ה-MCP הקיימים שלך.

אירוח עצמי של MetaMCP ב-VPS משלך מעניק לך שליטה מלאה על תשתית כלי ה-AI שלך. חבר כל לקוח MCP (Cursor, Claude Desktop, או סוכנים מותאמים אישית) לשער מנוהל אחד, שמור סודות בצד השרת, והרחב את מערכת האקולוגית של הכלים שלך מבלי להגדיר מחדש כל לקוח כאשר שרתים משתנים.