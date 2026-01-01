OpenHands היא פלטפורמת קוד פתוח להפעלת סוכני AI המבצעים באופן אוטונומי משימות הנדסת תוכנה. הנתמכת על ידי סביבת הרצה מבודדת, היא קוראת וכותבת קבצים, מריצה פקודות טרמינל, מבצעת חבילות בדיקה, מתקינה חבילות וגולשת באינטרנט — הכל ללא התערבות אנושית בין השלבים. כל סשן רץ במכל מבודד, כך שהסוכן יכול לבצע פעולות שרירותיות בבטחה מבלי להשפיע על מארח ה-VPS שלכם.

הפלטפורמה תומכת בכל ספק LLM מרכזי דרך LiteLLM, ומאפשרת לכם להגדיר את OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI כ-backend ההיגיון. אירוח עצמי שומר את בסיס הקוד והיסטוריית המשימות שלכם על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי משימה מעבר למה שספק ה-LLM שלכם גובה.