עד 69% הנחה עבור OpenHands

התקינו OpenHands בלחיצה אחת.

מהנדס תוכנה אוטונומי של AI בקוד פתוח, שקורא, כותב ומריץ קוד כדי להשלים משימות פיתוח מקצה לקצה.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
48.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו OpenHands בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור OpenHands

69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם OpenHands

OpenHands היא פלטפורמת קוד פתוח להפעלת סוכני AI המבצעים באופן אוטונומי משימות הנדסת תוכנה. הנתמכת על ידי סביבת הרצה מבודדת, היא קוראת וכותבת קבצים, מריצה פקודות טרמינל, מבצעת חבילות בדיקה, מתקינה חבילות וגולשת באינטרנט — הכל ללא התערבות אנושית בין השלבים. כל סשן רץ במכל מבודד, כך שהסוכן יכול לבצע פעולות שרירותיות בבטחה מבלי להשפיע על מארח ה-VPS שלכם.

הפלטפורמה תומכת בכל ספק LLM מרכזי דרך LiteLLM, ומאפשרת לכם להגדיר את OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI כ-backend ההיגיון. אירוח עצמי שומר את בסיס הקוד והיסטוריית המשימות שלכם על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי משימה מעבר למה שספק ה-LLM שלכם גובה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של OpenHands

ביצוע קוד אוטונומי

קורא קבצים, כותב קוד, מריץ פקודות, ובודק פלט באופן איטרטיבי — הכל בתוך סביבת ארגז חול (sandbox) מבודדת לכל סשן.

תמיכה ב-LLM רב-ספקים

הביאו מפתח API משלכם עבור OpenAI, Anthropic, Google, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI באמצעות שילוב LiteLLM מובנה.

גלישה באינטרנט וחיפוש

עיינו בתיעוד, חפשו באינטרנט, ושלפו נתונים חיים כחלק ממשימות מחקר ויישום מרובות שלבים.

אינטגרציית GitHub

התחברו עם GitHub כדי לאפשר לסוכן לקרוא מאגרים, ליצור ענפים, לבצע קומיטים לשינויים ולפתוח בקשות משיכה באופן אוטונומי.

גישה לקבצי סביבת עבודה

הרכיבו את תיקיית הפרויקט שלכם כך שהסוכן יקרא וישנה את קבצי המקור האמיתיים שלכם במהלך כל סשן קידוד.

התמדת סשן

היסטוריית שיחות וזיכרון סוכן נשמרים בין סשנים, כך שעבודה מתמשכת יכולה להתחדש בדיוק מהנקודה שבה היא הופסקה.

למה להריץ את OpenHands על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
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החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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