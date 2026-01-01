התקינו OpenHands בלחיצה אחת.
מהנדס תוכנה אוטונומי של AI בקוד פתוח, שקורא, כותב ומריץ קוד כדי להשלים משימות פיתוח מקצה לקצה.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenHands
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenHands
OpenHands היא פלטפורמת קוד פתוח להפעלת סוכני AI המבצעים באופן אוטונומי משימות הנדסת תוכנה. הנתמכת על ידי סביבת הרצה מבודדת, היא קוראת וכותבת קבצים, מריצה פקודות טרמינל, מבצעת חבילות בדיקה, מתקינה חבילות וגולשת באינטרנט — הכל ללא התערבות אנושית בין השלבים. כל סשן רץ במכל מבודד, כך שהסוכן יכול לבצע פעולות שרירותיות בבטחה מבלי להשפיע על מארח ה-VPS שלכם.
הפלטפורמה תומכת בכל ספק LLM מרכזי דרך LiteLLM, ומאפשרת לכם להגדיר את OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI כ-backend ההיגיון. אירוח עצמי שומר את בסיס הקוד והיסטוריית המשימות שלכם על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי משימה מעבר למה שספק ה-LLM שלכם גובה.
פיצ'רים עיקריים של OpenHands
ביצוע קוד אוטונומי
קורא קבצים, כותב קוד, מריץ פקודות, ובודק פלט באופן איטרטיבי — הכל בתוך סביבת ארגז חול (sandbox) מבודדת לכל סשן.
תמיכה ב-LLM רב-ספקים
הביאו מפתח API משלכם עבור OpenAI, Anthropic, Google, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI באמצעות שילוב LiteLLM מובנה.
גלישה באינטרנט וחיפוש
עיינו בתיעוד, חפשו באינטרנט, ושלפו נתונים חיים כחלק ממשימות מחקר ויישום מרובות שלבים.
אינטגרציית GitHub
התחברו עם GitHub כדי לאפשר לסוכן לקרוא מאגרים, ליצור ענפים, לבצע קומיטים לשינויים ולפתוח בקשות משיכה באופן אוטונומי.
גישה לקבצי סביבת עבודה
הרכיבו את תיקיית הפרויקט שלכם כך שהסוכן יקרא וישנה את קבצי המקור האמיתיים שלכם במהלך כל סשן קידוד.
התמדת סשן
היסטוריית שיחות וזיכרון סוכן נשמרים בין סשנים, כך שעבודה מתמשכת יכולה להתחדש בדיוק מהנקודה שבה היא הופסקה.
למה להריץ את OpenHands על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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