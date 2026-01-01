פרסו Wizarr בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת לניהול הזמנות ומשתמשים עבור Plex, Jellyfin ו-Emby עם תהליך קליטה מודרך ובקרות גישה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Wizarr
Wizarr היא מערכת הזמנות וניהול משתמשים באחסון עצמי עבור שרתי המדיה Plex, Jellyfin ו-Emby. היא מייצרת קישורי הזמנה מאובטחים וניתנים לשיתוף עם תאריכי תפוגה הניתנים להגדרה, הגבלות גישה לספרייה ומגבלות משך חשבון, ולאחר מכן מנחה משתמשים חדשים בתהליך הצטרפות מודרך כדי להתחבר במהירות.
אירוח עצמי של Wizarr לצד שרת המדיה שלכם מעניק לכם שליטה מדויקת על מי שיש לו גישה ולכמה זמן, מבלי לנהל ידנית חשבונות משתמשים בלוח הניהול של כל שרת מדיה. מעקב אחר הזמנות, ניהול סשנים וכלי חברים בכמות גדולה הופכים את ניהול ספריית מדיה משותפת למעשי בכל קנה מידה.
פיצ'רים עיקריים של Wizarr
קישורי הזמנה
הפיקו כתובות URL ייחודיות להזמנה עם תאריכי תפוגה ומגבלות שימוש כדי לשתף גישה מבוקרת לשרת המדיה שלכם.
הגבלות ספרייה
הגבילו משתמשים מוזמנים לספריות ספציפיות כך שאורחים יקבלו גישה רק לתוכן ששיתפתם איתם במפורש.
קליטת משתמשים מודרכת
מוזמנים חדשים מקבלים מדריך הגדרה שלב אחר שלב, שמנחה אותם כיצד ליצור חשבון ולחבר את אפליקציית המדיה שלהם.
תמיכה בריבוי שרתים
לנהל משתמשים בשרתי Plex, Jellyfin ו-Emby מלוח מחוונים יחיד של Wizarr.
מעקב הזמנות
עקבו אילו הזמנות נוצלו, מתי ועל ידי מי, כדי לשמור על רשימת החברים שלכם מדויקת ומעודכנת.
למה להריץ את Wizarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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