Wizarr היא מערכת הזמנות וניהול משתמשים באחסון עצמי עבור שרתי המדיה Plex, Jellyfin ו-Emby. היא מייצרת קישורי הזמנה מאובטחים וניתנים לשיתוף עם תאריכי תפוגה הניתנים להגדרה, הגבלות גישה לספרייה ומגבלות משך חשבון, ולאחר מכן מנחה משתמשים חדשים בתהליך הצטרפות מודרך כדי להתחבר במהירות.

אירוח עצמי של Wizarr לצד שרת המדיה שלכם מעניק לכם שליטה מדויקת על מי שיש לו גישה ולכמה זמן, מבלי לנהל ידנית חשבונות משתמשים בלוח הניהול של כל שרת מדיה. מעקב אחר הזמנות, ניהול סשנים וכלי חברים בכמות גדולה הופכים את ניהול ספריית מדיה משותפת למעשי בכל קנה מידה.