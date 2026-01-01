NZBGet היא תוכנה להורדת קבצים בינאריים מ-Usenet בעלת ביצועים גבוהים שנכתבה ב-C++, ותוכננה לרוחב פס מרבי ומינימום שימוש במעבד ובזיכרון. היא מורידה קבצי NZB משרתי Usenet, מתקנת פוסטים לא שלמים באמצעות PAR2, פורקת ארכיוני RAR, ומעבירה את הקבצים הסופיים לסקריפטים של עיבוד לאחר הורדה או ליישומי Arr — והכל מממשק משתמש אינטרנטי רספונסיבי שפועל כמעט על כל חומרה.

אירוח עצמי של NZBGet על VPS שומר על ההורדות שלכם פועלות 24 שעות ביממה ברשת מהירה מבלי לתפוס מחשב ביתי. היא משתלבת באופן טבעי עם Sonarr, Radarr, Lidarr וכלי אוטומציה אחרים שמעבירים כתובות URL של NZB דרך ה-REST API שלה.