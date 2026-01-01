התקינו NZBGet בהתקנה בלחיצה אחת.
מוריד בינארי יעיל ל-Usenet, כתוב ב-C++, עם ממשק משתמש אינטרנטי מלוטש ומערכת אקולוגית רחבה של אוטומציה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם NZBGet
NZBGet היא תוכנה להורדת קבצים בינאריים מ-Usenet בעלת ביצועים גבוהים שנכתבה ב-C++, ותוכננה לרוחב פס מרבי ומינימום שימוש במעבד ובזיכרון. היא מורידה קבצי NZB משרתי Usenet, מתקנת פוסטים לא שלמים באמצעות PAR2, פורקת ארכיוני RAR, ומעבירה את הקבצים הסופיים לסקריפטים של עיבוד לאחר הורדה או ליישומי Arr — והכל מממשק משתמש אינטרנטי רספונסיבי שפועל כמעט על כל חומרה.
אירוח עצמי של NZBGet על VPS שומר על ההורדות שלכם פועלות 24 שעות ביממה ברשת מהירה מבלי לתפוס מחשב ביתי. היא משתלבת באופן טבעי עם Sonarr, Radarr, Lidarr וכלי אוטומציה אחרים שמעבירים כתובות URL של NZB דרך ה-REST API שלה.
פיצ'רים עיקריים של NZBGet
תפוקה מובילה בתעשייה
קוד C++ ממלא חיבורי Usenet מהירים עם תקורה מינימלית של CPU וזיכרון, ומשאיר מקום לשירותים אחרים באותו VPS.
תיקון ופריקת PAR2
אימות אוטומטי, תיקון קבצים פגומים, ו-חילוץ RAR/RAR5, כך שהורדות שהושלמו יגיעו לספרייה שלכם מוכנות לשימוש.
REST API מוכן ל-Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, וכלים דומים מעבירים NZBs ישירות באמצעות ה-JSON-RPC API הנתמך היטב.
פוסט-פרוססינג עוצמתי
סקריפטי Hook בכל שלב הורדה מאפשרים לכם להפעיל סריקות ספריית מדיה, התראות, טרנסקודינג, או כל תהליך עבודה מותאם אישית לפי קטגוריה.
ממשק משתמש אינטרנטי רספונסיבי
ממשק דפדפן נקי עם ניהול תורים, סטטיסטיקות לכל שרת וגישה מלאה להגדרות — עובד בצורה חלקה במחשב ובנייד.
למה להריץ את NZBGet על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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