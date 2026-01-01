התקינו את Tunarr בהתקנה בלחיצה אחת.
בנו ערוצי טלוויזיה בשידור חי מותאמים אישית מתוך ספריות ה-Plex, ה-Jellyfin ו-Emby שלכם עם אמולציית HDHomeRun.
בחרו תוכנית VPS עבור Tunarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tunarr
Tunarr הופך את הסרטים, התוכניות והקליפים שכבר נמצאים בספריות ה-**Plex**, ה-**Jellyfin** או ה-**Emby** שלכם לערוצי טלוויזיה חיים מתוזמנים שמתנהגים כמו מערך כבלים מסורתי. באמצעות ממשק מבוסס דפדפן אתם מתכנתים משבצות זמן, בונים ערבובים מחזוריים וערבובים לפי בלוקים, מכניסים תוכן מילוי באמצע, ואוצרים ערוצים לפי נושא — ואז חושפים את התוצאה כמקלט תואם **HDHomeRun** או רשימת השמעה **M3U** שכל לקוח **IPTV** יכול לנגן.
כיורש המודרני של **dizqueTV**, **Tunarr** נכתב מחדש על שרת מהיר יותר עם ממשק משתמש אינטרנטי חדש, המרה מקורית של **FFmpeg**, ותחזוקה שוטפת. אירוח עצמי של **Tunarr** על **VPS** שומר על המקלט נגיש מכל מקום, מפעיל את הערוצים שלכם מסביב לשעון מבלי לתפוס מכונה ביתית, ולעולם לא נוגע בקבצים המקוריים בשרתי המדיה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Tunarr
ערוצים ממקורות מרובים
משכו תוכניות מ-Plex, Jellyfin ו-Emby לערוץ וירטואלי יחיד, ללא העתקה או קידוד מחדש של קובצי המדיה הבסיסיים.
אמולציית HDHomeRun
Tunarr מתחזה לטיונר רשת HDHomeRun, כך ש-Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR ולקוחות אחרים יזהו אותו אוטומטית.
תזמון מתקדם
תכנות ערוצים עם משבצות זמן, ערבובים אקראיים, ערבובי בלוקים, ומערכים נושאיים שיכולים לחזור על עצמם במשך ימים או שבועות ברצף.
מילוי ביניים
הוסיפו פרסומות, באמפרים או אינטרסטישלים בין תוכניות כדי לשחזר תחושת שידור אותנטית בכל ערוץ.
המרה FFmpeg
צינורות FFmpeg מובנים ממירים ומחברים תוכניות תוך כדי תנועה, עם האצת חומרה אופציונלית בכרטיסי מסך נתמכים.
פלט רשימת השמעה M3U
ייצאו כל ערוץ כפלייליסט M3U להפעלה ב-VLC, Kodi, Tivimate, וכל לקוח IPTV אחר התואם לתקנים.
למה להריץ את Tunarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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