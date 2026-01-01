Tunarr הופך את הסרטים, התוכניות והקליפים שכבר נמצאים בספריות ה-**Plex**, ה-**Jellyfin** או ה-**Emby** שלכם לערוצי טלוויזיה חיים מתוזמנים שמתנהגים כמו מערך כבלים מסורתי. באמצעות ממשק מבוסס דפדפן אתם מתכנתים משבצות זמן, בונים ערבובים מחזוריים וערבובים לפי בלוקים, מכניסים תוכן מילוי באמצע, ואוצרים ערוצים לפי נושא — ואז חושפים את התוצאה כמקלט תואם **HDHomeRun** או רשימת השמעה **M3U** שכל לקוח **IPTV** יכול לנגן.

כיורש המודרני של **dizqueTV**, ‏**Tunarr** נכתב מחדש על שרת מהיר יותר עם ממשק משתמש אינטרנטי חדש, המרה מקורית של **FFmpeg**, ותחזוקה שוטפת. אירוח עצמי של **Tunarr** על **VPS** שומר על המקלט נגיש מכל מקום, מפעיל את הערוצים שלכם מסביב לשעון מבלי לתפוס מכונה ביתית, ולעולם לא נוגע בקבצים המקוריים בשרתי המדיה שלכם.