DumbDrop היא אפליקציית העלאת קבצים מינימלית בכוונה מבית DumbWare.io, הבנויה על הרעיון ששיתוף קבצים עם שרת לא צריך לדרוש מערכת חשבונות, אחסון אובייקטים או מנוי ענן. הממשק הוא אזור גרירה יחיד — גררו קבצים פנימה, והם ינחתו על הדיסק בתיקיית העלאה מוגדרת שאתם שולטים בה באופן מלא.

למרות המראה הצנוע, DumbDrop מגיעה עם תוספות שימושיות כמו הגנת PIN אופציונלית, תמיכה בהעלאת תיקיות, הגבלות גודל הניתנות להגדרה, סינון סיומות קבצים והתראות Apprise. אירוח עצמי על VPS שומר על קבצים שהועלו פרטיים, מבטל עמלות העברה לכל גיגה-בייט משירותי צד שלישי, ומספק לכם נקודת מסירה אמינה עבור משתפי פעולה שאין להם גישת shell או SFTP.