פרוסו את DumbDrop בהתקנה בלחיצה אחת.
מעלה קבצים פשוט בשיטת גרור ושחרר שמפיל קבצים ישירות לתיקייה — ללא מסד נתונים, ללא חשבונות, ללא טרחה.
בחרו תוכנית VPS עבור DumbDrop
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DumbDrop
DumbDrop היא אפליקציית העלאת קבצים מינימלית בכוונה מבית DumbWare.io, הבנויה על הרעיון ששיתוף קבצים עם שרת לא צריך לדרוש מערכת חשבונות, אחסון אובייקטים או מנוי ענן. הממשק הוא אזור גרירה יחיד — גררו קבצים פנימה, והם ינחתו על הדיסק בתיקיית העלאה מוגדרת שאתם שולטים בה באופן מלא.
למרות המראה הצנוע, DumbDrop מגיעה עם תוספות שימושיות כמו הגנת PIN אופציונלית, תמיכה בהעלאת תיקיות, הגבלות גודל הניתנות להגדרה, סינון סיומות קבצים והתראות Apprise. אירוח עצמי על VPS שומר על קבצים שהועלו פרטיים, מבטל עמלות העברה לכל גיגה-בייט משירותי צד שלישי, ומספק לכם נקודת מסירה אמינה עבור משתפי פעולה שאין להם גישת shell או SFTP.
פיצ'רים עיקריים של DumbDrop
העלאות גרירה-ושחרור
גררו קובץ אחד, קבצים רבים, או תיקייה שלמה לדף ומבנה התיקיות המקורי נשמר בדיסק.
אין צורך במסד נתונים
קבצים שהועלו נכתבים ישירות לספרייה מותקנת, כך שגיבויים הם העתקה פשוטה של תיקייה ואין מה להעביר.
הגנת PIN אופציונלית
הגדר קוד אישי בן 4-10 ספרות כדי להגביל העלאות בשרתים משותפים מבלי להקים מערכת אימות מלאה.
התראות
קבלו התראות דרך כל ערוץ הנתמך על ידי Apprise בכל פעם שקובץ חדש נוחת, עם תבניות הניתנות להתאמה אישית עבור שם קובץ, גודל ושימוש באחסון.
רשימת קבצים וניקוי
אפשרו את דפדפן הקבצים האופציונלי כדי להוריד או למחוק קבצים שהועלו ישירות מממשק האינטרנט ללא גישת SSH.
מגבלות סיומת וגודל
הגבילו את סוגי הקבצים המקובלים והגבילו את גודל ההעלאה כדי לשמור על אזור הגרירה מיושר עם האופן שבו אתם מתכוונים להשתמש בו.
למה להריץ את DumbDrop על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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