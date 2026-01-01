בצעו התקנה בלחיצה אחת של LiteLLM.
שער AI מאוחד המספק גישת API תואמת OpenAI למעל 100 מודלי LLM מכל ספק.
בחרו תוכנית VPS עבור LiteLLM
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LiteLLM
LiteLLM הוא שער AI בקוד פתוח שמספק לכל LLM אותו API תואם OpenAI, כך שהיישומים שלכם יכולים לעבור בין OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock, ו-100+ ספקים אחרים ללא שינויי קוד. הוא מטפל באיזון עומסים, מעבר אוטומטי לגיבוי, ניהול מפתחות API וירטואליים, מעקב אחר הוצאות והגבלת קצב מממשק ניהול יחיד.
אירוח עצמי של LiteLLM שומר את מפתחות ה-API ונתוני השימוש שלכם בתוך התשתית שלכם, מבטל את חניקת הנתונים ומגבלות הקצב של שירותי פרוקסי משותפים, ומעניק לצוות שלכם מישור בקרה מרכזי לכל שימוש ב-LLM — חיוני לארגונים המנהלים עלויות AI ותאימות בקנה מידה גדול.
פיצ'רים עיקריים של LiteLLM
100+ ספקי LLM
קבלו גישה ל-OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock, ו-עשרות נוספים באמצעות נקודת קצה API מאוחדת אחת.
איזון עומסים ו-Failover
פזרו בקשות בין מספר ספקים ועברו אוטומטית לגיבויים כאשר ספק אינו זמין.
מעקב הוצאות ו-תקציבים
נטרו את עלויות ה-LLM בזמן אמת וקבעו מגבלות תקציב לכל משתמש או לכל צוות כדי למנוע הוצאות API בלתי מבוקרות.
ניהול מפתחות וירטואליים
הנפקת מפתחות API וירטואליים בעלי היקף מוגדר לצוותים ולאפליקציות, עם בקרות גישה מפורטות ומעקב שימוש.
ניתוב מתקדם
נתבו בקשות לפי עלות, זמן אחזור, או כללים מותאמים אישית כדי להשתמש תמיד במודל הטוב ביותר עבור כל סוג בקשה.
למה להריץ את LiteLLM על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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