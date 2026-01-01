LiteLLM הוא שער AI בקוד פתוח שמספק לכל LLM אותו API תואם OpenAI, כך שהיישומים שלכם יכולים לעבור בין OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock, ו-100+ ספקים אחרים ללא שינויי קוד. הוא מטפל באיזון עומסים, מעבר אוטומטי לגיבוי, ניהול מפתחות API וירטואליים, מעקב אחר הוצאות והגבלת קצב מממשק ניהול יחיד.

אירוח עצמי של LiteLLM שומר את מפתחות ה-API ונתוני השימוש שלכם בתוך התשתית שלכם, מבטל את חניקת הנתונים ומגבלות הקצב של שירותי פרוקסי משותפים, ומעניק לצוות שלכם מישור בקרה מרכזי לכל שימוש ב-LLM — חיוני לארגונים המנהלים עלויות AI ותאימות בקנה מידה גדול.