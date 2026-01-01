LLDAP הוא שרת אימות קל משקל עם דעות, שמספק ממשק LDAP סטנדרטי מגובה על ידי ממשק ניהול ידידותי באינטרנט. בעוד שהגדרות LDAP מסורתיות דורשות מאות עמודים של סכמות, ACLs, והגדרות slapd, LLDAP מגיע עם ברירות מחדל סבירות מהקופסה: סכמות משתמשים/קבוצות/דוא"ל מוגדרות מראש, מנהל משתמשים גרפי, ובינארי אחד שמתחיל בתוך מילישניות.

אחסון עצמי של LLDAP על ה-VPS שלך נותן לך מקור אמת אחד עבור חשבונות משתמשים בכל אפליקציה עצמאית שמדברת LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, ועוד עשרות — מבלי העומס התפעולי של OpenLDAP. המשתמשים חיים במקום אחד, שינויים בסיסמאות מתפשטים לכל מקום, וקבוצות שולטות בגישה באופן מרכזי.