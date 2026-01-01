התקנת LLDAP בלחיצה אחת.
שרת אימות קל משקל המספק קצה עורפי LDAP פשוט ומוגדר מראש עבור יישומים באירוח עצמי.
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מה אפשר לבנות עם LLDAP
LLDAP הוא שרת אימות קל משקל עם דעות, שמספק ממשק LDAP סטנדרטי מגובה על ידי ממשק ניהול ידידותי באינטרנט. בעוד שהגדרות LDAP מסורתיות דורשות מאות עמודים של סכמות, ACLs, והגדרות slapd, LLDAP מגיע עם ברירות מחדל סבירות מהקופסה: סכמות משתמשים/קבוצות/דוא"ל מוגדרות מראש, מנהל משתמשים גרפי, ובינארי אחד שמתחיל בתוך מילישניות.
אחסון עצמי של LLDAP על ה-VPS שלך נותן לך מקור אמת אחד עבור חשבונות משתמשים בכל אפליקציה עצמאית שמדברת LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, ועוד עשרות — מבלי העומס התפעולי של OpenLDAP. המשתמשים חיים במקום אחד, שינויים בסיסמאות מתפשטים לכל מקום, וקבוצות שולטות בגישה באופן מרכזי.
פיצ'רים עיקריים של LLDAP
LDAP לכולנו
שרת LDAP תואם תקנים עם הגדרות ברירת מחדל הגיוניות, כך שאפליקציות שמצפות ל-OpenLDAP פשוט יעבדו, ללא נטל התחזוקה של הסכמה ו-ACL.
ניהול אתרים UI
לנהל משתמשים, קבוצות וחברויות באמצעות ממשק גרפי — ללא קבצי ldif, ללא ldapadd בשורת הפקודה, ללא עריכת סכימה.
מקור יחיד של אמת
כל אפליקציה באירוח עצמי קוראת ממאגר משתמשים אחד, כך ששינויי סיסמאות, ביטולי הפעלה ועדכוני חברות בקבוצה חלים בכל מקום באופן מיידי.
API ניהול GraphQL
אוטומציה של הקצאה וניהול קבוצות באמצעות GraphQL API מבוסס טיפוסים, בנוסף לממשק ה-bind/search הסטנדרטי של LDAP.
תהליך איפוס סיסמה
תהליך מובנה לאיפוס סיסמה מבוסס אימייל למשתמשי קצה, כדי שמנהלי מערכת לא יהפכו למוקד תמיכה לסיסמאות שנשכחו.
טביעת רגל זעירה
קובץ בינארי יחיד של Rust עם שמירת נתונים ב-SQLite משתמש במעט מאוד CPU ו-RAM, ומשאיר מקום פנוי ב-VPS עבור האפליקציות שבאמת זקוקות לו.
למה להריץ את LLDAP על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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