DumbDo היא אפליקציית רשימת מטלות פשוטה בכוונה מבית DumbWare.io, הבנויה על הפילוסופיה שרוב צרכי מעקב המטלות אינם דורשים מסד נתונים, מערכת חשבונות או מנוי ענן. מטלות נשמרות בקובץ JSON יחיד, מה שהופך גיבויים להעתקה של קובץ אחד והעברות לפשוטות.

הממשק מגיב בצורה נקייה בכל גודל מסך ועובר אוטומטית בין מצב כהה לבהיר. הגנת PIN אופציונלית (4-10 ספרות) מאבטחת גישה בשרתים משותפים. תמיכה ב-Progressive Web App פירושה שתוכלו להתקין את DumbDo בטלפון או במחשב שולחני ולהשתמש בו במצב לא מקוון. אירוח עצמי על גבי VPS שומר על נתוני המטלות שלכם פרטיים, זמינים מכל מכשיר, וללא שינויים בשירותי צד שלישי.