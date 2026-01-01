התקינו DumbDo בלחיצה אחת.
רשימת מטלות מינימליסטית באירוח עצמי עם אחסון מבוסס קבצים, מצב כהה, תמיכה ב-PWA והגנת PIN אופציונלית — אין צורך במסד נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור DumbDo
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DumbDo
DumbDo היא אפליקציית רשימת מטלות פשוטה בכוונה מבית DumbWare.io, הבנויה על הפילוסופיה שרוב צרכי מעקב המטלות אינם דורשים מסד נתונים, מערכת חשבונות או מנוי ענן. מטלות נשמרות בקובץ JSON יחיד, מה שהופך גיבויים להעתקה של קובץ אחד והעברות לפשוטות.
הממשק מגיב בצורה נקייה בכל גודל מסך ועובר אוטומטית בין מצב כהה לבהיר. הגנת PIN אופציונלית (4-10 ספרות) מאבטחת גישה בשרתים משותפים. תמיכה ב-Progressive Web App פירושה שתוכלו להתקין את DumbDo בטלפון או במחשב שולחני ולהשתמש בו במצב לא מקוון. אירוח עצמי על גבי VPS שומר על נתוני המטלות שלכם פרטיים, זמינים מכל מכשיר, וללא שינויים בשירותי צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של DumbDo
ללא צורך במסד נתונים
מאחסן את כל המשימות בקובץ JSON יחיד — אין צורך להקצות, להעביר או לתחזק מעבר לקונטיינר עצמו.
מצב כהה ובהיר
עוקב באופן אוטומטי אחרי העדפת ערכת הצבעים של המערכת לצפייה נוחה בכל סביבה או שעה ביום.
יישום רשת מתקדם
התקינו DumbDo בכל מכשיר לגישה ממסך הבית ולשימוש לא מקוון מבלי לבקר בדפדפן בכל פעם.
הגנת PIN אופציונלית
הגדירו קוד אישי (PIN) בן 4-10 ספרות כדי להגביל גישה בשרתים משותפים, תוך שמירה על ממשק מהיר לגישה עבור משתמשים מורשים.
כותרת אתר ניתנת להתאמה אישית
שנו את מופע היישום כדי שיתאים למיתוג אישי או כדי להבדיל בין פריסות מרובות באותו VPS.
למה להריץ את DumbDo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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