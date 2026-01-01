Errbit הוא כלי קוד פתוח למעקב אחר שגיאות, שנבנה כדי לשמש כתחליף ישיר ל-Airbrake API. כל נוטיפייר (notifier) תואם Airbrake — כולל ה-gem הרשמי עבור Ruby ו-Rails, airbrake-js עבור הדפדפן ו-Node, וספריות קהילה עבור Python, PHP ועוד — יכול להצביע על מופע ה-Errbit שלכם במקום על נקודת קצה (endpoint) של SaaS, ולהתחיל מיד להזרים חריגות (exceptions), עקבות מחסנית (backtraces) והקשר בקשה (request context) לתוך לוח מחוונים (dashboard) מאוחד.

אירוח עצמי של Errbit על גבי VPS שומר על עקבות מחסנית מלאות (full stack traces), פרטי משתמש (user details) והטלות פרמטרים (parameter dumps) בשליטתכם, במקום למסור נתוני ייצור רגישים לשירות צד שלישי. Errbit מקבץ התראות כפולות לרשומות שגיאה בודדות, תומך בכללי התראות לכל אפליקציה, ומשתלב עם GitHub, GitLab ומערכות מעקב אחר באגים אחרות, כך שבאגים זורמים ישירות מהייצור לתוך זרימת העבודה הקיימת שלכם.