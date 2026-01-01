עד 69% הנחה עבור Errbit

פרוסו Errbit בהתקנה בלחיצה אחת.

לוכד שגיאות באירוח עצמי תואם Airbrake עבור יישומי Ruby, Rails, Python, JavaScript ו-PHP.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Errbit בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Errbit

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Errbit

Errbit הוא כלי קוד פתוח למעקב אחר שגיאות, שנבנה כדי לשמש כתחליף ישיר ל-Airbrake API. כל נוטיפייר (notifier) תואם Airbrake — כולל ה-gem הרשמי עבור Ruby ו-Rails, airbrake-js עבור הדפדפן ו-Node, וספריות קהילה עבור Python, PHP ועוד — יכול להצביע על מופע ה-Errbit שלכם במקום על נקודת קצה (endpoint) של SaaS, ולהתחיל מיד להזרים חריגות (exceptions), עקבות מחסנית (backtraces) והקשר בקשה (request context) לתוך לוח מחוונים (dashboard) מאוחד.

אירוח עצמי של Errbit על גבי VPS שומר על עקבות מחסנית מלאות (full stack traces), פרטי משתמש (user details) והטלות פרמטרים (parameter dumps) בשליטתכם, במקום למסור נתוני ייצור רגישים לשירות צד שלישי. Errbit מקבץ התראות כפולות לרשומות שגיאה בודדות, תומך בכללי התראות לכל אפליקציה, ומשתלב עם GitHub, GitLab ומערכות מעקב אחר באגים אחרות, כך שבאגים זורמים ישירות מהייצור לתוך זרימת העבודה הקיימת שלכם.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Errbit

תואם Airbrake API

ניתן לכוון כל נוטפייר Airbrake קיים אל Errbit ללא שינויי קוד — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP, וספריות קהילה, כולם עובדים מהקופסה.

קיבוץ שגיאות חכם

טביעת אצבע הניתנת להגדרה מבטלת כפילויות של חריגות זהות על פני פריסות, סביבות ומופעים, כך שתוכלו לפעול על גורמי שורש במקום רעש חוזר ונשנה.

בידוד בין אפליקציות

מעקב אחר שגיאות משירותים רבים במופע Errbit יחיד, עם סביבות לכל אפליקציה, צופים, סף התראות ובקרות גישה.

אינטגרציה של מעקב תקלות

צרו בעיות GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine ו-Trac ישירות משגיאת Errbit כדי לשמור על באגים בסביבת הייצור גלויים בתהליך העבודה הקיים שלכם.

התחברות OAuth ו-LDAP

אמתו משתמשים באמצעות GitHub, Google או LDAP ו-ספקו חשבונות מארגון ה-GitHub שלכם מבלי לנהל מאגר זהויות נפרד.

התראות אימייל ו-webhook

הודיעו לצופים בדוא"ל על ספי התרחשות הניתנים להגדרה ודחפו התראות ל-Slack, HipChat, Campfire, או ל-webhooks מותאמים אישית עבור צוותים שמעדיפים צ'אט.

למה להריץ את Errbit על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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