פרוסו Errbit בהתקנה בלחיצה אחת.
לוכד שגיאות באירוח עצמי תואם Airbrake עבור יישומי Ruby, Rails, Python, JavaScript ו-PHP.
בחרו תוכנית VPS עבור Errbit
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Errbit
Errbit הוא כלי קוד פתוח למעקב אחר שגיאות, שנבנה כדי לשמש כתחליף ישיר ל-Airbrake API. כל נוטיפייר (notifier) תואם Airbrake — כולל ה-gem הרשמי עבור Ruby ו-Rails, airbrake-js עבור הדפדפן ו-Node, וספריות קהילה עבור Python, PHP ועוד — יכול להצביע על מופע ה-Errbit שלכם במקום על נקודת קצה (endpoint) של SaaS, ולהתחיל מיד להזרים חריגות (exceptions), עקבות מחסנית (backtraces) והקשר בקשה (request context) לתוך לוח מחוונים (dashboard) מאוחד.
אירוח עצמי של Errbit על גבי VPS שומר על עקבות מחסנית מלאות (full stack traces), פרטי משתמש (user details) והטלות פרמטרים (parameter dumps) בשליטתכם, במקום למסור נתוני ייצור רגישים לשירות צד שלישי. Errbit מקבץ התראות כפולות לרשומות שגיאה בודדות, תומך בכללי התראות לכל אפליקציה, ומשתלב עם GitHub, GitLab ומערכות מעקב אחר באגים אחרות, כך שבאגים זורמים ישירות מהייצור לתוך זרימת העבודה הקיימת שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Errbit
תואם Airbrake API
ניתן לכוון כל נוטפייר Airbrake קיים אל Errbit ללא שינויי קוד — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP, וספריות קהילה, כולם עובדים מהקופסה.
קיבוץ שגיאות חכם
טביעת אצבע הניתנת להגדרה מבטלת כפילויות של חריגות זהות על פני פריסות, סביבות ומופעים, כך שתוכלו לפעול על גורמי שורש במקום רעש חוזר ונשנה.
בידוד בין אפליקציות
מעקב אחר שגיאות משירותים רבים במופע Errbit יחיד, עם סביבות לכל אפליקציה, צופים, סף התראות ובקרות גישה.
אינטגרציה של מעקב תקלות
צרו בעיות GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine ו-Trac ישירות משגיאת Errbit כדי לשמור על באגים בסביבת הייצור גלויים בתהליך העבודה הקיים שלכם.
התחברות OAuth ו-LDAP
אמתו משתמשים באמצעות GitHub, Google או LDAP ו-ספקו חשבונות מארגון ה-GitHub שלכם מבלי לנהל מאגר זהויות נפרד.
התראות אימייל ו-webhook
הודיעו לצופים בדוא"ל על ספי התרחשות הניתנים להגדרה ודחפו התראות ל-Slack, HipChat, Campfire, או ל-webhooks מותאמים אישית עבור צוותים שמעדיפים צ'אט.
למה להריץ את Errbit על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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