התקינו OmniTools בהתקנה בלחיצה אחת.
חבילת כלי עזר אינטרנטיים באירוח עצמי עם למעלה מ-80 כלים לעריכת תמונות, לטיפול בקובצי PDF, להמרת וידאו ולטרנספורמציית נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור OmniTools
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OmniTools
OmniTools מאגדת למעלה מ-80 כלי עזר מבוססי דפדפן לתוך יישום אחד באירוח עצמי, ומחליפה את הצורך לבקר באתרי המרה מקוונים מפוזרים רבים. עריכת תמונות, מיזוג PDF, חיתוך וידאו, עיצוב JSON, יצירת קודי QR, ועוד זמינים כולם מממשק אחד עקבי ללא מגבלות גודל קובץ או חומות תשלום פרימיום.
מכיוון שכל העיבוד מתרחש ישירות בדפדפן, אף קובץ אינו מועלה לשרת. אירוח עצמי של OmniTools אומר שמסמכים רגישים נשארים ברשת שלכם, שהצוות שלכם מקבל כלי נקי וללא פרסומות הנגיש מכל מכשיר, ואתם מבטלים את סיכוני הפרטיות של אתרי המרה ציבוריים.
פיצ'רים עיקריים של OmniTools
עיבוד בצד הדפדפן
כל פעולות הקבצים פועלות באופן מקומי בדפדפן — שום דבר לא מועלה לשרת, ושומר על מסמכים רגישים פרטיים.
כלי תמונות ו-PDF
שינוי גודל, המרה ודחיסה של תמונות; מיזוג, פיצול והוספת הערות לקובצי PDF ללא התקנת תוכנת מחשב.
וידאו ו-אודיו כלי עזר
חיתוך סרטונים, חילוץ רצועות שמע, והמרה לפורמט GIF ישירות בדפדפן.
כלי נתונים למפתחים
פרמט JSON, המר בין CSV ל-JSON, אמת XML, וקודד או פענח כתובות אתרים במקום אחד.
ללא פרסומות או תוכן בתשלום
אירוח עצמי מספק ממשק נקי וללא הסחות דעת, עם כל למעלה מ-80 הכלים זמינים באופן מלא ללא עלות נוספת.
למה להריץ את OmniTools על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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