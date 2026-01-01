התקינו Piwigo בלחיצה אחת.
פלטפורמת גלריית תמונות בוגרת בקוד פתוח עם מאות תוספים, בקרות שיתוף מפורטות ותהליכי עבודה לייבוא המוני לארכיונים רציניים.
בחרו תוכנית VPS עבור Piwigo
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Piwigo
Piwigo היא אחת מאפליקציות גלריית התמונות בקוד פתוח הוותיקות ביותר, שנבנתה במיוחד לניהול אוספי תמונות גדולים. בניגוד לסקריפטים קלים של גלריות, Piwigo מטפלת בארכיונים של מאות אלפי תמונות עם אינדוקס EXIF/IPTC, היררכיות אלבומים מרובות רמות, גדלי תמונות ממוזערות הניתנים להגדרה, הרשאות פרטניות לכל אלבום, ומערכת אקולוגית של תוספים עם למעלה מ-200 הרחבות קהילתיות המכסות הכל, החל מזיהוי פנים ועד ערכות נושא מותאמות אישית.
אירוח עצמי של Piwigo ב-VPS שלכם שומר על מקוריות ברזולוציה מלאה, נתוני מיקום וסטטיסטיקות צפייה על תשתית שאתם שולטים בה, במקום למסור אותם לשירות SaaS לצילום. ערימת ה-PHP ו-MySQL יציבה מאוד, פועלת על משאבים מינימליים ומייצרת גלריות שנמצאות אונליין כבר שני עשורים — מה שהופך את Piwigo לבחירה פופולרית עבור מועדונים, מוזיאונים, צלמים ומשפחות שרוצים שארכיון התמונות שלהם ישרוד כל ספק ענן ספציפי.
פיצ'רים עיקריים של Piwigo
התרחבות ספרייה עצומה
תוכנן מהיום הראשון לטיפול בארכיונים של מאות אלפי תמונות עם גלישה מהירה, חיפוש וחלוקה לעמודים — לא רק גלריות בקנה מידה של חובבים.
אלבומים רב-שכבתיים
ארגנו תמונות לאלבומים מקוננים ואלבומים וירטואליים (תמונה אחת יכולה להופיע במספר מקומות) עם הרשאות לכל אלבום לשיתוף מדויק.
אינדוקס EXIF ו-IPTC
חילוץ אוטומטי של נתוני מצלמה, עדשה ו-IPTC metadata הופך תמונות לניתנות לחיפוש לפי גוף המצלמה, אורך המוקד, מיקום או כל תגית מותאמת אישית.
200+ תוספים
קטלוג הרחבות קהילתי פעיל כולל זיהוי פנים, סימן מים, ערכות נושא למצגות, העלאות מהנייד, שיתוף חברתי ועוד.
שיתוף מפורט
גישה לאלבומים ציבוריים, פרטיים, מוגנים בסיסמה ומוגבלים לקבוצה, עם הרשאות הורדה לכל תמונה והסרת נתוני EXIF עבור אלבומים משותפים.
כלים לייבוא המוני
תהליכי עבודה של סנכרון בצד השרת ו-FTP/SFTP מקלים על דחיפת אלפי תמונות בבת אחת, במקום ללחוץ על העלאות אחת-אחת.
למה להריץ את Piwigo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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