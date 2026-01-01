Piwigo היא אחת מאפליקציות גלריית התמונות בקוד פתוח הוותיקות ביותר, שנבנתה במיוחד לניהול אוספי תמונות גדולים. בניגוד לסקריפטים קלים של גלריות, Piwigo מטפלת בארכיונים של מאות אלפי תמונות עם אינדוקס EXIF/IPTC, היררכיות אלבומים מרובות רמות, גדלי תמונות ממוזערות הניתנים להגדרה, הרשאות פרטניות לכל אלבום, ומערכת אקולוגית של תוספים עם למעלה מ-200 הרחבות קהילתיות המכסות הכל, החל מזיהוי פנים ועד ערכות נושא מותאמות אישית.

אירוח עצמי של Piwigo ב-VPS שלכם שומר על מקוריות ברזולוציה מלאה, נתוני מיקום וסטטיסטיקות צפייה על תשתית שאתם שולטים בה, במקום למסור אותם לשירות SaaS לצילום. ערימת ה-PHP ו-MySQL יציבה מאוד, פועלת על משאבים מינימליים ומייצרת גלריות שנמצאות אונליין כבר שני עשורים — מה שהופך את Piwigo לבחירה פופולרית עבור מועדונים, מוזיאונים, צלמים ומשפחות שרוצים שארכיון התמונות שלהם ישרוד כל ספק ענן ספציפי.