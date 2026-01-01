Shelfmark היא יישום ווב באחסון עצמי שמחפשת ספרים וספרי שמע במקביל ממספר מקורות — כולל קטלוגי ווב, אינדקסרי טורנטים, Usenet וערוצי IRC — ומספקת תוצאות למנהל הספרייה המקומי שלכם. היא תומכת בגישת ריבוי משתמשים עם מערכת בקשות מובנית, כך שבני הבית יכולים לדפדף ולהגיש בקשות הורדה מבלי לדרוש חשבונות נפרדים בכל אינטגרציה.

Shelfmark משתלבת עם Calibre, Calibre-Web, Grimmory ו-Audiobookshelf כדי להוסיף כותרות שהורדו ישירות לספרייה הקיימת שלכם. כל התצורה וההיסטוריה מאוחסנות במסד נתונים יחיד של SQLite בתוך ספריית הקונפיגורציה — אין צורך בשירות מסד נתונים חיצוני.