התקינו Shelfmark בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת חיפוש ספרים וספרי שמע מתארחת עצמית, שמוצאת ומורידה כותרים ממקורות מרובים לספרייה שלך.
בחרו תוכנית VPS עבור Shelfmark
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Shelfmark
Shelfmark היא יישום ווב באחסון עצמי שמחפשת ספרים וספרי שמע במקביל ממספר מקורות — כולל קטלוגי ווב, אינדקסרי טורנטים, Usenet וערוצי IRC — ומספקת תוצאות למנהל הספרייה המקומי שלכם. היא תומכת בגישת ריבוי משתמשים עם מערכת בקשות מובנית, כך שבני הבית יכולים לדפדף ולהגיש בקשות הורדה מבלי לדרוש חשבונות נפרדים בכל אינטגרציה.
Shelfmark משתלבת עם Calibre, Calibre-Web, Grimmory ו-Audiobookshelf כדי להוסיף כותרות שהורדו ישירות לספרייה הקיימת שלכם. כל התצורה וההיסטוריה מאוחסנות במסד נתונים יחיד של SQLite בתוך ספריית הקונפיגורציה — אין צורך בשירות מסד נתונים חיצוני.
פיצ'רים עיקריים של Shelfmark
חיפוש ספרים רב-מקורות
חפשו בקטלוגי אינטרנט, אינדקסים של טורנטים, יוזנט וערוצי IRC בו-זמנית והשוו תוצאות מממשק יחיד.
שילוב מנהל הספריות
התחברו ל-Calibre, Calibre-Web, Grimmory, או Audiobookshelf כדי לנתב ספרים שהורדו ישירות לספרייה הקיימת שלכם.
מערכת בקשות רב-משתמשים
בני הבית יכולים לעיין בתוצאות חיפוש ולהגיש בקשות הורדה דרך החשבונות שלהם ללא גישה ישירה לתוכנות הורדה.
אימות גמיש
בחרו מבין ללא אימות, חשבונות משתמש מובנים, כותרות Reverse Proxy, או OIDC כדי להתאים לדרישות אבטחת הרשת שלכם.
פריסה עצמאית
SQLite מאחסן את כל התצורה וההיסטוריה בתוך כרך התצורה — אין צורך בשירות מסד נתונים חיצוני כדי להפעיל את Shelfmark.
למה להריץ את Shelfmark על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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