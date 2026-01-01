OxiCloud היא פלטפורמת אחסון ענן בקוד פתוח הכתובה ב-Rust, שתוכננה כחלופה מהירה ויעילה במשאבים ל-Nextcloud ול-OwnCloud. היא מספקת העלאת קבצים, הורדה, ניהול תיקיות, שיתוף, חיפוש, אשפה, ונגן מוזיקה מובנה — הכל באחסון עצמי עם Backend של PostgreSQL. סביבת הריצה של Rust שומרת על זיכרון פנוי הרבה מתחת ל-100 MB, מה שהופך אותה למעשית בתוכניות VPS שבהן ערימה מבוססת PHP תהיה כבדה מדי.

אחסון עצמי של OxiCloud ממקם את כל אחסון הקבצים בתשתית שאתם שולטים בה, ללא מכסות, ללא דמי מנוי, וללא גישה של צד שלישי לקבצים שלכם. שכבת תאימות אופציונלית של Nextcloud מאפשרת ללקוחות Nextcloud קיימים למחשבים שולחניים ולניידים להתחבר ללא צורך בהגדרה מחדש.