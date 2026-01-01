פרוסו OxiCloud בהתקנה בלחיצה אחת.
אחסון ענן קל משקל באירוח עצמי שנבנה ב-Rust, עם תאימות ללקוח שולחן העבודה והנייד של Nextcloud.
בחרו תוכנית VPS עבור OxiCloud
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OxiCloud
OxiCloud היא פלטפורמת אחסון ענן בקוד פתוח הכתובה ב-Rust, שתוכננה כחלופה מהירה ויעילה במשאבים ל-Nextcloud ול-OwnCloud. היא מספקת העלאת קבצים, הורדה, ניהול תיקיות, שיתוף, חיפוש, אשפה, ונגן מוזיקה מובנה — הכל באחסון עצמי עם Backend של PostgreSQL. סביבת הריצה של Rust שומרת על זיכרון פנוי הרבה מתחת ל-100 MB, מה שהופך אותה למעשית בתוכניות VPS שבהן ערימה מבוססת PHP תהיה כבדה מדי.
אחסון עצמי של OxiCloud ממקם את כל אחסון הקבצים בתשתית שאתם שולטים בה, ללא מכסות, ללא דמי מנוי, וללא גישה של צד שלישי לקבצים שלכם. שכבת תאימות אופציונלית של Nextcloud מאפשרת ללקוחות Nextcloud קיימים למחשבים שולחניים ולניידים להתחבר ללא צורך בהגדרה מחדש.
פיצ'רים עיקריים של OxiCloud
תמיכת לקוחות Nextcloud
שכבת תאימות אופציונלית של Nextcloud מאפשרת ללקוחות סנכרון קיימים של Nextcloud לשולחן עבודה ולנייד להתחבר ל-OxiCloud ללא התקנה מחדש או הגדרה מחדש שלהם.
צריכת זיכרון נמוכה
סביבת הריצה Rust + mimalloc משתמשת בפחות מ-100 MB במצב סרק, מה שהופך את OxiCloud למעשית בתוכניות VPS קטנות, שבהן ערימות אחסון ענן מבוססות PHP היו ממצות את זיכרון ה-RAM הזמין.
קישורים לשיתוף קבצים
צרו קישורי שיתוף ציבוריים לקבצים ותיקיות כך שנמענים חיצוניים יוכלו להוריד תוכן מבלי ליצור חשבון בשרת שלכם.
אשפה ושחזור
קבצים שנמחקו עוברים לסל המיחזור במקום להימחק באופן מיידי, מה שמעניק לכם חלון שחזור לפני מחיקה לצמיתות.
נגן מוזיקה מובנה
הזרימו קובצי אודיו ישירות מהדפדפן עם תמיכה בפלייליסטים ונתוני מטא של רצועות — אין צורך בשרת מדיה נפרד או בתוסף.
למה להריץ את OxiCloud על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.