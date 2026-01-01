Roundcube הוא לקוח webmail בקוד פתוח ותיק, המשמש ספקי אירוח, אוניברסיטאות ומארחים עצמיים כדי לספק לכל תיבת דואר IMAP ממשק אינטרנט מהיר ומודרני. הוא מתחבר לשרתי ה-IMAP וה-SMTP הקיימים שלכם — הוא אינו שרת דואר בעצמו — מה שאומר שאתם שומרים על ספק תיבת הדואר הנוכחי שלכם תוך כדי קבלת ממשק קצה מלוטש וניתן להתאמה אישית, עם ניהול תיקיות בגרירה ושחרור, שיחות משורשרות, אנשי קשר ומערכת תוספים.

אירוח עצמי של Roundcube ב-VPS שלכם שומר על הפעלות webmail, ספרי כתובות והעדפות משתמש על תשתית שאתם שולטים בה, הרחק משירותי webmail של צד שלישי שמבצעים פרופיל תעבורה או מגבילים תכונות חשבון.