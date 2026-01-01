לקוח וובמייל IMAP מבוסס דפדפן עם ממשק דמוי שולחן עבודה לקריאה, כתיבה וארגון דוא"ל.
בחרו תוכנית VPS עבור Roundcube
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Roundcube
Roundcube הוא לקוח webmail בקוד פתוח ותיק, המשמש ספקי אירוח, אוניברסיטאות ומארחים עצמיים כדי לספק לכל תיבת דואר IMAP ממשק אינטרנט מהיר ומודרני. הוא מתחבר לשרתי ה-IMAP וה-SMTP הקיימים שלכם — הוא אינו שרת דואר בעצמו — מה שאומר שאתם שומרים על ספק תיבת הדואר הנוכחי שלכם תוך כדי קבלת ממשק קצה מלוטש וניתן להתאמה אישית, עם ניהול תיקיות בגרירה ושחרור, שיחות משורשרות, אנשי קשר ומערכת תוספים.
אירוח עצמי של Roundcube ב-VPS שלכם שומר על הפעלות webmail, ספרי כתובות והעדפות משתמש על תשתית שאתם שולטים בה, הרחק משירותי webmail של צד שלישי שמבצעים פרופיל תעבורה או מגבילים תכונות חשבון.
פיצ'רים עיקריים של Roundcube
לקוח דואר אינטרנט IMAP
מתחבר לכל שרת IMAP ו-SMTP כך שתוכלו להשתמש ב-Roundcube כממשק קצה עבור תיבת דואר קיימת מבלי להעביר חשבונות.
עור רספונסיבי אלסטי
ממשק Elastic ברירת המחדל מתאים את עצמו למסכי מחשב שולחני, טאבלט וטלפון, ומספק חוויה טבעית בכל המכשירים.
פנקס כתובות מובנה
נהלו אנשי קשר אישיים ומשותפים, קבוצות אנשי קשר וספריות LDAP לצד ההודעות שלכם מבלי לעזוב את תיבת הדואר הנכנס.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו פונקציונליות עם תוספים למסנני managesieve, אימות דו-שלבי, יומנים, הצפנה ועוד.
שיחות משורשרות
קבץ הודעות קשורות לשרשורי שיחות עם חיפוש טקסט מלא ומסננים מהירים כדי לשמור על תיבות דואר עמוסות ניתנות לניהול.
תמיכה רב-לשונית
מגיע עם תרגומים ליותר מ-70 שפות ו-תומך בהעדפות שפה ואזור זמן לכל משתמש באופן מובנה.
למה להריץ את Roundcube על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.