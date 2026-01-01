OpenHuman היא בינה על אישית בקוד פתוח, שנועדה לפעול על התשתית שלכם. בנויה סביב ליבת Rust ועץ זיכרון בגישת local-first התואם ל-Obsidian, היא מתחברת ליותר ממאה שירותים באמצעות OAuth בלחיצה אחת — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, ועוד רבים אחרים — ושואבת בשקט נתונים חדשים לבסיס ידע פרטי כל עשרים דקות.

אירוח עצמי של OpenHuman שומר על כל אימייל, מסמך ושיחה בסביבת עבודה שבבעלותכם, תוך כדי שהיא עדיין מאפשרת לכם לנתב בקשות למודלי היגיון, מהירות או ראייה לפי דרישה. אין עמלות לפי משתמש, אין תלות בספק, ואף שירות AI של צד שלישי לעולם לא רואה את הנתונים הגולמיים שלכם אלא אם כן אתם מנתבים אותם לשם במפורש.