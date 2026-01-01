התקינו את OpenHuman בלחיצה אחת.
ליבת AI אישית באירוח עצמי שמחברת 118+ אפליקציות ובונה עץ זיכרון פרטי שאתם שולטים בו באופן מלא.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenHuman
OpenHuman היא בינה על אישית בקוד פתוח, שנועדה לפעול על התשתית שלכם. בנויה סביב ליבת Rust ועץ זיכרון בגישת local-first התואם ל-Obsidian, היא מתחברת ליותר ממאה שירותים באמצעות OAuth בלחיצה אחת — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, ועוד רבים אחרים — ושואבת בשקט נתונים חדשים לבסיס ידע פרטי כל עשרים דקות.
אירוח עצמי של OpenHuman שומר על כל אימייל, מסמך ושיחה בסביבת עבודה שבבעלותכם, תוך כדי שהיא עדיין מאפשרת לכם לנתב בקשות למודלי היגיון, מהירות או ראייה לפי דרישה. אין עמלות לפי משתמש, אין תלות בספק, ואף שירות AI של צד שלישי לעולם לא רואה את הנתונים הגולמיים שלכם אלא אם כן אתם מנתבים אותם לשם במפורש.
פיצ'רים עיקריים של OpenHuman
זיכרון מקומי תחילה
כל הודעה, מסמך וסנכרון אינטגרציה נשמרים בחנות SQLite מקומית ובכספת תואמת Obsidian שתוכלו לקרוא, לערוך ולגבות ישירות מהדיסק.
118+ אינטגרציות
מחברי OAuth בלחיצה אחת עבור Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, ועוד עשרות, עם תהליך רקע שמרענן נתונים כל עשרים דקות.
כלי סוכן מקומי
חיפוש אינטרנט מובנה, איסוף נתונים, גישה למערכת קבצים, פעולות Git, וקול (STT/TTS) מאפשרים לסוכנים לפעול בשמכם ללא מסגרות תוספים חיצוניות.
דחיסת **TokenJuice**
מדחס פרומפטים מובנה במכשיר שחותך אסימונים מיותרים מקריאות סוכן, ומפחית את עלויות ה-API של המודל בעד 80% בתהליכי עבודה ארוכי טווח.
ניתוב מודל אחיד
עברו בין מודלי חשיבה, מהירים וראייה באמצעות מנוי יחיד, או הפנו את הליבה אל שרתי קצה מקומיים של Ollama ו-LM Studio לפרטיות מלאה.
ליבת RPC מוקשחת
ליבת Rust חסרת הראש חושפת נקודת קצה RPC מאומתת באמצעות Bearer, פועלת כקונטיינר לקריאה בלבד עם יכולות שהושמטו, ומתחברת בצורה נקייה עם לקוחות דסקטופ דרך הרשת.
למה להריץ את OpenHuman על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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