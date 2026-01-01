Centrifugo הוא שרת הודעות בזמן אמת בקוד פתוח, בלתי תלוי בשפה, שמספק הודעות מיידיות למשתמשים מחוברים באמצעות WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport ו-gRPC. כל צד שרת (backend) – ללא קשר לשפה או לפריימוורק – יכול לפרסם הודעות באמצעות API פשוט של HTTP או gRPC, מה שהופך את הוספת תכונות זמן אמת ליישומים קיימים לפשוטה מבלי לשכתב אותם.

אירוח עצמי של Centrifugo על ה-VPS שלכם מבטל עמלות לפי הודעה ולפי חיבור הנגבות על ידי שירותי זמן אמת מסחריים כמו Pusher או Ably, תוך מתן שליטה מלאה על מדרגיות, ניתוב נתונים ותצורת אבטחה.