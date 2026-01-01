פרוסו Centrifugo בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת הודעות בזמן אמת ניתן להרחבה לבניית אפליקציות חיות עם WebSocket והודעות pub/sub.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Centrifugo
Centrifugo הוא שרת הודעות בזמן אמת בקוד פתוח, בלתי תלוי בשפה, שמספק הודעות מיידיות למשתמשים מחוברים באמצעות WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport ו-gRPC. כל צד שרת (backend) – ללא קשר לשפה או לפריימוורק – יכול לפרסם הודעות באמצעות API פשוט של HTTP או gRPC, מה שהופך את הוספת תכונות זמן אמת ליישומים קיימים לפשוטה מבלי לשכתב אותם.
אירוח עצמי של Centrifugo על ה-VPS שלכם מבטל עמלות לפי הודעה ולפי חיבור הנגבות על ידי שירותי זמן אמת מסחריים כמו Pusher או Ably, תוך מתן שליטה מלאה על מדרגיות, ניתוב נתונים ותצורת אבטחה.
פיצ'רים עיקריים של Centrifugo
שילוב ללא תלות בשפה
כל מערכת קצה אחורית יכולה לפרסם הודעות באמצעות API פשוט של HTTP או gRPC, כך שתוכלו להוסיף תכונות זמן אמת מבלי לשנות את ערימת הטכנולוגיה הקיימת שלכם.
היסטוריית הודעות ושחזור
מאחסן הודעות אחרונות לכל ערוץ ומשמיע מחדש באופן אוטומטי אירועים שהוחמצו ללקוחות המתחברים מחדש, מונע אובדן נתונים במהלך ניתוקים קצרים.
מדרגיות אופקית
מנוע המגובה ב-Redis מאפשר לך להריץ מספר צמתי Centrifugo ולטפל במיליוני חיבורים בו-זמניים ככל שבסיס המשתמשים שלך גדל.
מעקב נוכחות
עוקב אחר המשתמשים המחוברים בכל ערוץ ומשדר אירועי הצטרפות/עזיבה, מאפשר תכונות כמו חיוויי הקלדה ורשימות משתמשים פעילים.
פאנל ניהול מובנה
נטרו חיבורים, ערוצים וזרימת הודעות בזמן אמת דרך ממשק הניהול מבוסס-הווב מבלי להגדיר כלי ניטור נפרדים.
למה להריץ את Centrifugo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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