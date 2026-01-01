עד 69% הנחה עבור Centrifugo

פרוסו Centrifugo בהתקנה בלחיצה אחת.

שרת הודעות בזמן אמת ניתן להרחבה לבניית אפליקציות חיות עם WebSocket והודעות pub/sub.

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VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Centrifugo בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Centrifugo

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Centrifugo

Centrifugo הוא שרת הודעות בזמן אמת בקוד פתוח, בלתי תלוי בשפה, שמספק הודעות מיידיות למשתמשים מחוברים באמצעות WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport ו-gRPC. כל צד שרת (backend) – ללא קשר לשפה או לפריימוורק – יכול לפרסם הודעות באמצעות API פשוט של HTTP או gRPC, מה שהופך את הוספת תכונות זמן אמת ליישומים קיימים לפשוטה מבלי לשכתב אותם.

אירוח עצמי של Centrifugo על ה-VPS שלכם מבטל עמלות לפי הודעה ולפי חיבור הנגבות על ידי שירותי זמן אמת מסחריים כמו Pusher או Ably, תוך מתן שליטה מלאה על מדרגיות, ניתוב נתונים ותצורת אבטחה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Centrifugo

שילוב ללא תלות בשפה

כל מערכת קצה אחורית יכולה לפרסם הודעות באמצעות API פשוט של HTTP או gRPC, כך שתוכלו להוסיף תכונות זמן אמת מבלי לשנות את ערימת הטכנולוגיה הקיימת שלכם.

היסטוריית הודעות ושחזור

מאחסן הודעות אחרונות לכל ערוץ ומשמיע מחדש באופן אוטומטי אירועים שהוחמצו ללקוחות המתחברים מחדש, מונע אובדן נתונים במהלך ניתוקים קצרים.

מדרגיות אופקית

מנוע המגובה ב-Redis מאפשר לך להריץ מספר צמתי Centrifugo ולטפל במיליוני חיבורים בו-זמניים ככל שבסיס המשתמשים שלך גדל.

מעקב נוכחות

עוקב אחר המשתמשים המחוברים בכל ערוץ ומשדר אירועי הצטרפות/עזיבה, מאפשר תכונות כמו חיוויי הקלדה ורשימות משתמשים פעילים.

פאנל ניהול מובנה

נטרו חיבורים, ערוצים וזרימת הודעות בזמן אמת דרך ממשק הניהול מבוסס-הווב מבלי להגדיר כלי ניטור נפרדים.

למה להריץ את Centrifugo על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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