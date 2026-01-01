YOURLS (מקוצר כתובות משלך) היא אפליקציית PHP קטנה ועצמאית המאפשרת לך להפעיל שירות קיצור כתובות משלך בדומיין שלך. בניגוד לשירותים מסחריים, YOURLS שומרת את כל נתוני הקליקים וניהול הקישורים בשליטתך המלאה — ללא הגבלות קצב, ללא דמי מנוי וללא מעקב צד שלישי אחר הקהל שלך.

מעבר לקיצור בסיסי, YOURLS כוללת מעקב קליקים מובנה, ניתוח הפניות (referrer analytics) ו-REST API לניהול קישורים פרוגרמטי. קהילה פעילה בנתה למעלה מ-300 תוספים המכסים הכל, החל מיצירת קודי QR ועד להפניות מבוססות מיקום גיאוגרפי, מה שהופך את YOURLS לאחד ממקוצרי הקישורים המתארחים עצמאית הניתנים להרחבה ביותר שקיימים.