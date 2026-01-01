פרוסו YOURLS בהתקנה בלחיצה אחת.
מקצר כתובות URL קל משקל באחסון עצמי, מבוסס PHP, עם אנליטיקת קליקים, 300+ תוספים ו-REST API.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם YOURLS
YOURLS (מקוצר כתובות משלך) היא אפליקציית PHP קטנה ועצמאית המאפשרת לך להפעיל שירות קיצור כתובות משלך בדומיין שלך. בניגוד לשירותים מסחריים, YOURLS שומרת את כל נתוני הקליקים וניהול הקישורים בשליטתך המלאה — ללא הגבלות קצב, ללא דמי מנוי וללא מעקב צד שלישי אחר הקהל שלך.
מעבר לקיצור בסיסי, YOURLS כוללת מעקב קליקים מובנה, ניתוח הפניות (referrer analytics) ו-REST API לניהול קישורים פרוגרמטי. קהילה פעילה בנתה למעלה מ-300 תוספים המכסים הכל, החל מיצירת קודי QR ועד להפניות מבוססות מיקום גיאוגרפי, מה שהופך את YOURLS לאחד ממקוצרי הקישורים המתארחים עצמאית הניתנים להרחבה ביותר שקיימים.
פיצ'רים עיקריים של YOURLS
אנליטיקת קליקים
עקבו אחר סך הקליקים, המפנים וסטטיסטיקות לכל קישור, כך שתדעו בדיוק כיצד כל כתובת URL מקוצרת מתפקדת לאורך זמן.
מערכת אקולוגית של חיבורים
מעל 300 תוספים קהילתיים מרחיבים את YOURLS עם קודי QR, הפניות לפי מיקום גאוגרפי, תצוגות מקדימות של קישורים ועוד — ללא צורך בפיתוח מותאם אישית.
REST API
צרו, הרחיבו ושלפו סטטיסטיקות קישורים באופן פרוגרמטי באמצעות API מובנה, מה שהופך את YOURLS לקל לשילוב באפליקציות ובתהליכי אוטומציה.
מילות מפתח מותאמות אישית
הקצו סלאגים מותאמים אישית וקליטים לכל קישור במקום תווים אקראיים, מה שיעניק לכם כתובות URL ממותגות כמו
yourdomain.com/launch.
מצב ציבורי או פרטי
הריצו YOURLS ככלי פרטי עבור הצוות שלכם או פתחו אותו לציבור — בקרת הגישה היא מתג תצורה יחיד.
תמיכה ב-Bookmarklet
התקינו את הבוקמרקלט בלחיצה אחת בכל דפדפן כדי לקצר את כתובת ה-URL של העמוד הנוכחי מבלי לעזוב את זרימת העבודה שלכם.
למה להריץ את YOURLS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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