PowerDNS-Admin הוא ממשק ווב בקוד פתוח עבור שרת ה-DNS הסמכותי PowerDNS, שמעניק לכם ממשק משתמש ידידותי לניהול אזורי DNS קדימה ואחורה, רשומות, תבניות ומפתחות DNSSEC ללא עריכת קובצי תצורה או יצירת קריאות API ידנית. הוא תומך בבקרת גישה מבוססת תפקידים, הרשאות לכל אזור, רישום פעילות ואימות דרך LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), וחשבונות מקומיים מובנים עם אימות דו-שלבי אופציונלי.

תבנית זו מצרפת את PowerDNS-Admin יחד עם שרת DNS סמכותי של PowerDNS וקצה אחורי של MariaDB, כך שאתם מקבלים מערך אירוח DNS משולב במלואו ב-VPS שלכם. אירוח עצמי מציב את שרתי השמות, נתוני האזור ו-API ה-DNS שלכם במלואם על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לכל אזור וללא ספק DNS צד שלישי מעורב.