התקינו PowerDNS-Admin בלחיצה אחת.
ממשק אינטרנט מודרני לניהול אזורי PowerDNS, רשומות, משתמשים ובקרת גישה מלוח בקרה יחיד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin הוא ממשק ווב בקוד פתוח עבור שרת ה-DNS הסמכותי PowerDNS, שמעניק לכם ממשק משתמש ידידותי לניהול אזורי DNS קדימה ואחורה, רשומות, תבניות ומפתחות DNSSEC ללא עריכת קובצי תצורה או יצירת קריאות API ידנית. הוא תומך בבקרת גישה מבוססת תפקידים, הרשאות לכל אזור, רישום פעילות ואימות דרך LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), וחשבונות מקומיים מובנים עם אימות דו-שלבי אופציונלי.
תבנית זו מצרפת את PowerDNS-Admin יחד עם שרת DNS סמכותי של PowerDNS וקצה אחורי של MariaDB, כך שאתם מקבלים מערך אירוח DNS משולב במלואו ב-VPS שלכם. אירוח עצמי מציב את שרתי השמות, נתוני האזור ו-API ה-DNS שלכם במלואם על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לכל אזור וללא ספק DNS צד שלישי מעורב.
פיצ'רים עיקריים של PowerDNS-Admin
ניהול אזורים UI
צרו, ערכו ומחקו אזורי ורשומות DNS קדימה ואחורה דרך לוח מחוונים נקי מבוסס ווב, במקום לערוך קובצי אזור או לקרוא ל-API גולמיים.
שרת PowerDNS כלול
כולל שרת PowerDNS סמכותי ומוכן לשימוש, עם ה-HTTP API מופעל ומחובר מראש לממשק הניהול, כך שהסטאק פעיל ישר מהקופסה.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הקצו מנהלים, מפעילים ומשתמשים ברמת אזור עם הרשאות מפורטות לכל אזור, כך שצוותים יוכלו לנהל DNS מבלי לשתף חשבון סופר-אדמין אחד.
אימות ארגוני
התחברו למערכות זהות קיימות באמצעות LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), ו-אימות דו-שלבי אופציונלי של TOTP עבור חשבונות מקומיים.
תיעוד פעילות וביקורת
כל שינוי אזור ורשומה מתועד עם המשתמש האחראי, ומספק לכם יומן ביקורת מלא לצורך עמידה בתקנים ופתרון תקלות.
תבניות אזורים ו-IDN
תבניות אזור רב פעמיות מזרזות את קליטתם של דומיינים חדשים, בעוד שתמיכה מלאה ב-IDN וב-Punycode מכסה שמות דומיין בינלאומיים ללא המרה ידנית.
למה להריץ את PowerDNS-Admin על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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