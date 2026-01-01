עד 69% הנחה עבור PowerDNS-Admin

התקינו PowerDNS-Admin בלחיצה אחת.

ממשק אינטרנט מודרני לניהול אזורי PowerDNS, רשומות, משתמשים ובקרת גישה מלוח בקרה יחיד.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו PowerDNS-Admin בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור PowerDNS-Admin

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin הוא ממשק ווב בקוד פתוח עבור שרת ה-DNS הסמכותי PowerDNS, שמעניק לכם ממשק משתמש ידידותי לניהול אזורי DNS קדימה ואחורה, רשומות, תבניות ומפתחות DNSSEC ללא עריכת קובצי תצורה או יצירת קריאות API ידנית. הוא תומך בבקרת גישה מבוססת תפקידים, הרשאות לכל אזור, רישום פעילות ואימות דרך LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), וחשבונות מקומיים מובנים עם אימות דו-שלבי אופציונלי.

תבנית זו מצרפת את PowerDNS-Admin יחד עם שרת DNS סמכותי של PowerDNS וקצה אחורי של MariaDB, כך שאתם מקבלים מערך אירוח DNS משולב במלואו ב-VPS שלכם. אירוח עצמי מציב את שרתי השמות, נתוני האזור ו-API ה-DNS שלכם במלואם על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לכל אזור וללא ספק DNS צד שלישי מעורב.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של PowerDNS-Admin

ניהול אזורים UI

צרו, ערכו ומחקו אזורי ורשומות DNS קדימה ואחורה דרך לוח מחוונים נקי מבוסס ווב, במקום לערוך קובצי אזור או לקרוא ל-API גולמיים.

שרת PowerDNS כלול

כולל שרת PowerDNS סמכותי ומוכן לשימוש, עם ה-HTTP API מופעל ומחובר מראש לממשק הניהול, כך שהסטאק פעיל ישר מהקופסה.

בקרת גישה מבוססת תפקידים

הקצו מנהלים, מפעילים ומשתמשים ברמת אזור עם הרשאות מפורטות לכל אזור, כך שצוותים יוכלו לנהל DNS מבלי לשתף חשבון סופר-אדמין אחד.

אימות ארגוני

התחברו למערכות זהות קיימות באמצעות LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), ו-אימות דו-שלבי אופציונלי של TOTP עבור חשבונות מקומיים.

תיעוד פעילות וביקורת

כל שינוי אזור ורשומה מתועד עם המשתמש האחראי, ומספק לכם יומן ביקורת מלא לצורך עמידה בתקנים ופתרון תקלות.

תבניות אזורים ו-IDN

תבניות אזור רב פעמיות מזרזות את קליטתם של דומיינים חדשים, בעוד שתמיכה מלאה ב-IDN וב-Punycode מכסה שמות דומיין בינלאומיים ללא המרה ידנית.

למה להריץ את PowerDNS-Admin על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K

החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

התחילו

גלו אפליקציות נוספות לפריסה

Atlas CMMS

Atlas CMMS

CMMS באחסון עצמי להוראות עבודה, לתחזוקה מונעת, ולמעקב נכסים

בחירה
BunkerM

BunkerM

ברוקר Mosquitto MQTT הכל-באחד עם ממשק ווב, עורך ACL וניטור חי

בחירה
DDNS Updater

DDNS Updater

מעדכן Dynamic DNS באירוח עצמי עבור למעלה מ-40 ספקים, פועל כסוכן Headless

בחירה
צפייה את כל האפליקציות

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.