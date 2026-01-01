התקינו evcc בלחיצה אחת.
בקר טעינה לרכב חשמלי מודע לשמש ומנהל אנרגיה ביתי למאות של וולבוקסים, ממירי מתח וכלי רכב.
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מה אפשר לבנות עם evcc
evcc הוא בקר טעינה לרכב חשמלי בקוד פתוח ומערכת לניהול אנרגיה ביתית שמתעדפת טעינת הרכב החשמלי שלך באמצעות אנרגיה סולארית בייצור עצמי במקום חשמל מהרשת. הוא מתחבר למאות עמדות טעינה, ממירי שמש, מערכות אגירת סוללות, מונים חכמים ו-APIs של רכבים כדי לתאם טעינה בהתבסס על עודף PV חי, תעריפי חשמל דינמיים ומצב טעינת הסוללה.
אירוח עצמי של evcc על VPS משלך שומר על פרטי ההתחברות של המכשיר, היסטוריית הטעינה ולוגיקת האוטומציה בשליטתך המלאה, מסיר כל תלות בשירותי ענן של ספקים ומבטיח שאסטרטגיות הטעינה שלך ימשיכו לפעול באמינות בכל פעם שהשמש זורחת.
פיצ'רים עיקריים של evcc
טעינת עודפים סולארית
מטעין את הרכב החשמלי שלכם באמצעות עודפי אנרגיה פוטו-וולטאית בזמן אמת, ממקסם את הצריכה העצמית וממזער את ייבוא החשמל מהרשת.
תמיכה בתעריפים דינמיים
מתזמן טעינה במהלך השעות הזולות ביותר של תעריפי חשמל דינמיים כגון Tibber, aWATTar ו-Octopus.
מאות מכשירים
מתממשק עם מטענים, מונים, ממירים וכלי רכב מבית ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei, ועוד רבים אחרים.
הגדרה מבוססת דפדפן
הגדירו וולבוקסים, כלי רכב, מונים ונקודות טעינה באמצעות ממשק משתמש אינטרנטי מודרך, ללא עריכה ידנית של קובצי YAML.
מודע לסוללה ביתית
מתאם את טעינת הרכב החשמלי עם מצב הטעינה של הסוללה הביתית, כך שהסוללה הביתית שלך לא תתרוקן כדי להפעיל את הרכב.
REST ו-MQTT APIs
חושף API מלא של REST ו-MQTT עבור Home Assistant, openHAB, Node-RED, ו-אוטומציות מותאמות אישית.
למה להריץ את evcc על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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