evcc הוא בקר טעינה לרכב חשמלי בקוד פתוח ומערכת לניהול אנרגיה ביתית שמתעדפת טעינת הרכב החשמלי שלך באמצעות אנרגיה סולארית בייצור עצמי במקום חשמל מהרשת. הוא מתחבר למאות עמדות טעינה, ממירי שמש, מערכות אגירת סוללות, מונים חכמים ו-APIs של רכבים כדי לתאם טעינה בהתבסס על עודף PV חי, תעריפי חשמל דינמיים ומצב טעינת הסוללה.

אירוח עצמי של evcc על VPS משלך שומר על פרטי ההתחברות של המכשיר, היסטוריית הטעינה ולוגיקת האוטומציה בשליטתך המלאה, מסיר כל תלות בשירותי ענן של ספקים ומבטיח שאסטרטגיות הטעינה שלך ימשיכו לפעול באמינות בכל פעם שהשמש זורחת.