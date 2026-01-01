OpenViking הוא מסד נתונים קונטקסטואלי בקוד פתוח שתוכנן במיוחד עבור סוכני AI, שפותח על ידי Volcengine (פלטפורמת הענן של ByteDance). במקום לפזר קונטקסט של AI על פני הטמעות וקטוריות (vector embeddings), OpenViking מציג פרדיגמת מערכת קבצים עם פרוטוקול viking:// המארגן זיכרונות, משאבים וכישורים של סוכנים למבנה מאוחד וניתן לניווט. טעינת קונטקסט מדורגת (L0/L1/L2) מפחיתה את השימוש בטוקנים על ידי שליפת תוכן לפי דרישה במקום לטעון בסיסי ידע שלמים מראש.

אירוח עצמי של OpenViking על גבי VPS משלכם שומר על זיכרון סוכן רגיש, ידע עסקי ופרטי גישה ל-API בשליטתכם המלאה – קריטי לארגונים עם דרישות מחמירות לניהול נתונים. אתם בוחרים את ספק ההטמעה (embedding provider) (OpenAI, Jina, או Volcengine) ושומרים על הבעלות על כל בייט שהסוכנים שלכם לומדים.