פריסת OpenViking בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים קונטקסטואלי בקוד פתוח עבור סוכני AI המשתמש בפרדיגמת מערכת קבצים כדי לאחד זיכרונות, משאבים וכישורים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenViking
OpenViking הוא מסד נתונים קונטקסטואלי בקוד פתוח שתוכנן במיוחד עבור סוכני AI, שפותח על ידי Volcengine (פלטפורמת הענן של ByteDance). במקום לפזר קונטקסט של AI על פני הטמעות וקטוריות (vector embeddings), OpenViking מציג פרדיגמת מערכת קבצים עם פרוטוקול viking:// המארגן זיכרונות, משאבים וכישורים של סוכנים למבנה מאוחד וניתן לניווט. טעינת קונטקסט מדורגת (L0/L1/L2) מפחיתה את השימוש בטוקנים על ידי שליפת תוכן לפי דרישה במקום לטעון בסיסי ידע שלמים מראש.
אירוח עצמי של OpenViking על גבי VPS משלכם שומר על זיכרון סוכן רגיש, ידע עסקי ופרטי גישה ל-API בשליטתכם המלאה – קריטי לארגונים עם דרישות מחמירות לניהול נתונים. אתם בוחרים את ספק ההטמעה (embedding provider) (OpenAI, Jina, או Volcengine) ושומרים על הבעלות על כל בייט שהסוכנים שלכם לומדים.
פיצ'רים עיקריים של OpenViking
פרדיגמת הקשר מערכת קבצים
מארגן זיכרונות סוכן, משאבים וכישורים תחת פרוטוקול viking://, והופך את ההקשר לניתן לניווט כמו מערכת קבצים במקום מאגר הטמעות שטוח.
טעינה מדורגת של הקשר
טעינת L0/L1/L2 מאפשרת אחזור תוכן לפי דרישה, מפחיתה באופן דרמטי את השימוש באסימונים מבלי לוותר על עומק הידע הזמין לסוכנים.
הטמעות רב-ספקים
תומך בספקי הטמעה של OpenAI, Jina ו-Volcengine, כך שתוכלו להשתמש במפתחות ה-API הקיימים שלכם ובמודל המועדף עליכם ללא תלות בספק.
הקשר מתפתח עצמית
סוכנים יכולים לעדכן ולשפר את מאגר הידע שלהם לאורך זמן, מה שמאפשר למידה מתמשכת ללא התערבות ידנית.
אחזור רקורסיבי של ספריה
משלב ניווט מבני בספריות עם חיפוש סמנטי כדי להציג את ההקשר הרלוונטי ביותר לכל בקשת סוכן.
למה להריץ את OpenViking על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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