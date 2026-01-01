התקינו WebThings Gateway בהתקנה בלחיצה אחת.
שער רשת הדברים בקוד פתוח לאיחוד ושליטה במכשירי בית חכם מלוח מחוונים אינטרנטי פרטי.
בחרו תוכנית VPS עבור WebThings Gateway
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WebThings Gateway
WebThings Gateway הוא יישום קוד פתוח של מפרט Web of Things, שפותח במקור על ידי Mozilla וכעת מתוחזק על ידי קהילת WebThings. הוא מגשר בין מכשירי בית חכם ממערכות אקולוגיות שונות ללוח מחוונים פרטי יחיד, וחושף כל מכשיר כ-Web Thing עם API סטנדרטי מבוסס HTTP ו-WebSocket.
הפעלת WebThings Gateway על VPS משלכם שומרת על נתוני המכשירים, כללי האוטומציה ותצורת התוספים מחוץ לענני הספקים לחלוטין. השער תומך ב-MQTT ובפרוטוקולים מבוססי IP באופן מובנה, בעוד שתוספי Zigbee, Z-Wave ו-Bluetooth נשארים זמינים למשתמשים שמחברים את ה-VPS עם גשר מרוחק או חומרה תואמת.
פיצ'רים עיקריים של WebThings Gateway
API של Web of Things
כל מכשיר מחובר נחשף באמצעות תקן HTTP ו-WebSocket Web Things API לשימוש בסקריפטים, לוחות מחוונים ואפליקציות צד שלישי.
מנוע כללים חזותי
עורך כללים בגרור ושחרר מאפשר לכם לשרשר טריגרים ופעולות בכל מכשיר מחובר, בלי לכתוב קוד.
מערכת אקולוגית של תוספים
התקינו מתאמים עבור MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, חיישנים וירטואליים, ועוד עשרות רבות מתוך ספריית התוספים המובנית.
פרטי כברירת מחדל
כל נתוני המכשיר, יומנים ואוטומציות נשארים ב-VPS שלכם ללא חשבון ספק, ללא טלמטריה וללא צורך בממסר ענן.
תוכנית קומה ויומנים
הציבו מכשירים על תוכנית קומה מותאמת אישית ובדקו נתוני חיישנים היסטוריים באמצעות מציג היומנים המובנה לפתרון בעיות.
גישת קול ו-HTTPS
מנהור אופציונלי, HTTPS, ואינטגרציות עם עוזרים קוליים מאפשרים לכם להגיע לשער בבטחה מכל מקום.
למה להריץ את WebThings Gateway על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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