WebThings Gateway הוא יישום קוד פתוח של מפרט Web of Things, שפותח במקור על ידי Mozilla וכעת מתוחזק על ידי קהילת WebThings. הוא מגשר בין מכשירי בית חכם ממערכות אקולוגיות שונות ללוח מחוונים פרטי יחיד, וחושף כל מכשיר כ-Web Thing עם API סטנדרטי מבוסס HTTP ו-WebSocket.

הפעלת WebThings Gateway על VPS משלכם שומרת על נתוני המכשירים, כללי האוטומציה ותצורת התוספים מחוץ לענני הספקים לחלוטין. השער תומך ב-MQTT ובפרוטוקולים מבוססי IP באופן מובנה, בעוד שתוספי Zigbee, Z-Wave ו-Bluetooth נשארים זמינים למשתמשים שמחברים את ה-VPS עם גשר מרוחק או חומרה תואמת.