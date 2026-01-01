התקינו GitIngest בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי מפתחים הממיר מאגרי Git לפורמטים מותאמים של טקסט, המוכנים לניתוח AI ו-LLM.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GitIngest
GitIngest מגשר בין בסיסי קוד מסורתיים לבין תהליכי פיתוח מבוססי AI על ידי הפיכת מאגרי Git שלמים לטקסט מובנה ויעיל באסימונים, שמודלי שפה יכולים לעבד ביעילות. הוא מחלץ קוד עם עיצוב חכם, מכבד תבניות gitignore, ומספק הערכות ספירת אסימונים כדי שמפתחים יוכלו לתכנן עלויות API לפני הגשת חילוצים גדולים.
אירוח עצמי של GitIngest מבטיח שקוד מקור קנייני לעולם לא יעבור דרך שרתים חיצוניים. בניגוד לשירות הציבורי, המופע הפרטי שלכם אינו מטיל מגבלות קצב, מה שמאפשר עיבוד מאגרים ללא הגבלה לצוותים עם צרכי פיתוח כבדים בסיוע AI.
פיצ'רים עיקריים של GitIngest
המרת Repository ל-LLM
ממיר מאגרי Git שלמים לטקסט מובנה המותאם למודלי שפה, תוך שמירה על הקשר הקוד ללא העתק-הדבק ידני.
אומדן ספירת אסימונים
מציג ספירת טוקנים וסטטיסטיקות גודל חילוץ לפני שאתם שולחים ל-LLM API, כדי לעזור להעריך עלויות מראש.
תמיכה ב-repo פרטי
שילוב אסימון הגישה האישי של GitHub מאפשר עיבוד מאובטח של מאגרים פרטיים וקנייניים.
הפקה סלקטיבית
חלצו ספריות או מודולים ספציפיים לצורך ניתוח AI ממוקד, במקום לשלוח בסיס קוד גדול ומלא.
סינון חכם
מוציא באופן אוטומטי קבצים בינאריים ומתחשב בתבניות gitignore כדי לייצר פלט טקסט נקי ורלוונטי.
למה להריץ את GitIngest על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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