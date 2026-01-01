GitIngest מגשר בין בסיסי קוד מסורתיים לבין תהליכי פיתוח מבוססי AI על ידי הפיכת מאגרי Git שלמים לטקסט מובנה ויעיל באסימונים, שמודלי שפה יכולים לעבד ביעילות. הוא מחלץ קוד עם עיצוב חכם, מכבד תבניות gitignore, ומספק הערכות ספירת אסימונים כדי שמפתחים יוכלו לתכנן עלויות API לפני הגשת חילוצים גדולים.

אירוח עצמי של GitIngest מבטיח שקוד מקור קנייני לעולם לא יעבור דרך שרתים חיצוניים. בניגוד לשירות הציבורי, המופע הפרטי שלכם אינו מטיל מגבלות קצב, מה שמאפשר עיבוד מאגרים ללא הגבלה לצוותים עם צרכי פיתוח כבדים בסיוע AI.