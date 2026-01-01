התקינו את Firefly בלחיצה אחת.
שרת WireGuard VPN פשוט עם ממשק ניהול ווב ליצירה וניהול חיבורי VPN מאובטחים ללא ידע מעמיק ברשתות.
בחרו תוכנית VPS עבור Firefly
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Firefly
Firefly הוא שרת WireGuard VPN יעיל המשלב את ההצפנה המודרנית ועתירת הביצועים של WireGuard עם ממשק משתמש (UI) נגיש מבוסס ווב לניהול לקוחות, יצירת תצורות וניטור חיבורים. הוא מבטל את המורכבות של הגדרת WireGuard המסורתית, כך שתוכלו להפעיל VPN מאובטח תוך דקות במקום שעות.
פריסת Firefly על שרת VPS משלכם מעניקה לכם IP ציבורי ייעודי לגישת VPN אמינה, רוחב פס ברמת ארגון ללא הגבלת מהירות מצד ספק האינטרנט (ISP), ועצמאות מלאה מספקי VPN צד שלישי שמתעדים תעבורה או סובלים מהפסקות בלתי צפויות.
פיצ'רים עיקריים של Firefly
הגדרת לקוח בלחיצה אחת
צרו תצורות לקוח של WireGuard וקודי QR למכשירים ניידים ישירות מממשק ה-Web UI — אין צורך בידע בשורת הפקודה.
תעודות SSL אוטומטיות
Firefly מספקת תעודות SSL בחינם באופן אוטומטי, מאבטחת את ממשק הניהול ללא הגדרת תעודה ידנית.
לקוחות חוצי פלטפורמות
עובד עם כל לקוחות WireGuard הרשמיים ב-iOS, אנדרואיד, Windows, macOS ו-Linux — חברו כל מכשיר עם קובץ תצורה יחיד.
ניטור בזמן אמת
לוח הבקרה מציג חיבורים פעילים ושימוש ברוחב פס לכל לקוח, כך שתמיד תדעו מי מחובר וכמה תעבורה הוא צורך.
אין צורך במערכת WireGuard
פועל במלואו ב-Docker מבלי לדרוש התקנה של WireGuard על מערכת ההפעלה המארחת, מפשט את הפריסה ושומר על ניקיון מערכת המארח.
למה להריץ את Firefly על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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