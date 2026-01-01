Firefly הוא שרת WireGuard VPN יעיל המשלב את ההצפנה המודרנית ועתירת הביצועים של WireGuard עם ממשק משתמש (UI) נגיש מבוסס ווב לניהול לקוחות, יצירת תצורות וניטור חיבורים. הוא מבטל את המורכבות של הגדרת WireGuard המסורתית, כך שתוכלו להפעיל VPN מאובטח תוך דקות במקום שעות.

פריסת Firefly על שרת VPS משלכם מעניקה לכם IP ציבורי ייעודי לגישת VPN אמינה, רוחב פס ברמת ארגון ללא הגבלת מהירות מצד ספק האינטרנט (ISP), ועצמאות מלאה מספקי VPN צד שלישי שמתעדים תעבורה או סובלים מהפסקות בלתי צפויות.