פרוסו את MeTube בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק אינטרנט באירוח עצמי להורדת סרטונים מיוטיוב ומ-1,000+ אתרים אחרים באמצעות yt-dlp.
בחרו תוכנית VPS עבור MeTube
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MeTube
MeTube הוא ממשק קצה מבוסס דפדפן עבור yt-dlp שמאפשר לכם להוריד סרטונים מיוטיוב ומלמעלה מ-1,000 פלטפורמות אחרות מכל מכשיר ללא התקנת תוכנה. הוא תומך בבחירת איכות עד 4K, חילוץ אודיו בלבד ל-MP3, הורדות פלייליסטים וערוצים, ותור הורדות בזמן אמת עם מעקב התקדמות — הכל מממשק נקי וידידותי למובייל.
אירוח עצמי של MeTube על ה-VPS שלכם אומר שההורדות פועלות במהירויות דאטה סנטר, קבצים נשמרים בצד השרת לשליפה מאוחרת יותר, והשירות ממשיך לעבוד ככל שהפלטפורמות משתנות — באופן בלתי תלוי בהרחבות דפדפן שנשברות או בכלי הורדה מסחריים שמטילים מגבלות איכות ודורשים חשבונות.
פיצ'רים עיקריים של MeTube
1,000+ אתרים נתמכים
הורידו מ-YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud, ו-למעלה מאלף פלטפורמות וידאו ו-אודיו אחרות.
איכות עד 4K
בחרו את הרזולוציה והפורמט המדויקים שאתם צריכים, כולל חילוץ אודיו בלבד ל-MP3 או לפורמטים אחרים.
הורדות פלייליסט
הוסף לתור רשימת השמעה שלמה או ערוץ להורדה בקבוצות, ותן לשרת לעבד זאת ברקע.
גישה מבוססת דפדפן
אין צורך בתוכנת לקוח — נהלו הורדות מכל טלפון, טאבלט או מחשב באמצעות דפדפן אינטרנט.
מהירויות הורדה של מרכזי נתונים
הורדות פועלות על ה-VPS שלכם ברוחב פס מלא של השרת, ומשחררות את המכשיר המקומי וחיבור האינטרנט שלכם.
למה להריץ את MeTube על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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