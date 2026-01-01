MeTube הוא ממשק קצה מבוסס דפדפן עבור yt-dlp שמאפשר לכם להוריד סרטונים מיוטיוב ומלמעלה מ-1,000 פלטפורמות אחרות מכל מכשיר ללא התקנת תוכנה. הוא תומך בבחירת איכות עד 4K, חילוץ אודיו בלבד ל-MP3, הורדות פלייליסטים וערוצים, ותור הורדות בזמן אמת עם מעקב התקדמות — הכל מממשק נקי וידידותי למובייל.

אירוח עצמי של MeTube על ה-VPS שלכם אומר שההורדות פועלות במהירויות דאטה סנטר, קבצים נשמרים בצד השרת לשליפה מאוחרת יותר, והשירות ממשיך לעבוד ככל שהפלטפורמות משתנות — באופן בלתי תלוי בהרחבות דפדפן שנשברות או בכלי הורדה מסחריים שמטילים מגבלות איכות ודורשים חשבונות.