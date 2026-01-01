RStudio Server היא הגרסה מבוססת האינטרנט של RStudio IDE, סביבת הפיתוח הנפוצה ביותר עבור שפת התכנות R. היא פועלת כולה בדפדפן, ומעניקה למדעני נתונים, סטטיסטיקאים וחוקרים את אותה סביבת R עשירה בתכונות שהייתה להם בשולחן עבודה מקומי — עורך סקריפטים, קונסולה, מציג גרפים, מנהל חבילות ומפקח סביבה — ללא צורך בהתקנת R או RStudio על המחשב של כל משתמש.

אירוח עצמי של RStudio Server על VPS מעניק לצוות שלכם סביבת R קבועה המגובה על ידי CPU וזיכרון ייעודיים. ניתוחים, התקנות חבילות וערכות נתונים גדולות נשארים על השרת במקום לצרוך משאבי מחשב מקומיים, מה שהופך את זה למעשי להריץ עומסי עבודה של R עתירי חישוב מכל מכשיר.