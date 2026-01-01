pygeoapi הוא יישום Python בקוד פתוח של תקני OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) שהופך מערכי נתונים גיאו-מרחביים ל-API RESTful שניתן לגלות ולעיין בו. הוא כולל דפדפן HTML מובנה כך שמפתחים שאינם מפתחים יכולים לנווט באוספים, לבדוק פריטים על מפה ולהוריד GeoJSON מבלי לכתוב בקשה אחת.

אירוח עצמי של pygeoapi ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על אילו מערכי נתונים נחשפים, היכן הם נמצאים ומי יכול לשלוף מהם נתונים. חברו מקורות PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, או WFS/WMS מרוחקים, ופרסמו אותם תחת הדומיין שלכם כאשר HTTPS מטופל על ידי פרוקסי Traefik המצורף.