התקינו את pygeoapi בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת Python המיישם את חבילת תקני OGC API לפרסום נתונים גיאו-מרחביים על גבי HTTP.
בחרו תוכנית VPS עבור pygeoapi
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם pygeoapi
pygeoapi הוא יישום Python בקוד פתוח של תקני OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) שהופך מערכי נתונים גיאו-מרחביים ל-API RESTful שניתן לגלות ולעיין בו. הוא כולל דפדפן HTML מובנה כך שמפתחים שאינם מפתחים יכולים לנווט באוספים, לבדוק פריטים על מפה ולהוריד GeoJSON מבלי לכתוב בקשה אחת.
אירוח עצמי של pygeoapi ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על אילו מערכי נתונים נחשפים, היכן הם נמצאים ומי יכול לשלוף מהם נתונים. חברו מקורות PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, או WFS/WMS מרוחקים, ופרסמו אותם תחת הדומיין שלכם כאשר HTTPS מטופל על ידי פרוקסי Traefik המצורף.
פיצ'רים עיקריים של pygeoapi
תקני OGC API
מיישם OGC API Features, כיסויים, אריחים, רשומות, תהליכים, ושליפת נתוני סביבה מול קובץ תצורה יחיד.
דפדפן HTML מובנה
כל אוסף, פריט ותהליך זמין לגלישה מממשק המשתמש האינטרנטי (UI) עם מפת Leaflet אינטראקטיבית ו-JSON מודפס יפה.
מערכות קצה עורפיות רבות לנתונים
לספק PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON, ו-מקורות WFS מרוחקים באמצעות ספקים מאוחדים.
תיעוד OpenAPI
תיאור OpenAPI 3.0 וממשק משתמש (UI) של Swagger/Redoc נוצרים אוטומטית מהתצורה, כך שלקוחות יוכלו להשתלב במהירות.
עיבוד גיאומרחבי
חשפו פונקציות Python כתהליכי OGC API כדי להריץ טרנספורמציות לפי דרישה, ניתוחים ומשימות ETL על הנתונים המפורסמים שלכם.
STAC וקטלוגי מטאדאטה
פרסמו קטלוגים תואמי STAC של תמונות ורשומות, כדי ששותפים יוכלו לחפש ולסרוק באופן תכנותי את הנכסים הגיאו-מרחביים שלכם.
למה להריץ את pygeoapi על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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