MindsDB היא פלטפורמת AI בקוד פתוח שמביאה למידת מכונה ישירות לתשתית מסד הנתונים הקיימת שלכם באמצעות SQL. במקום לבנות צינורות ML נפרדים, אתם יוצרים, מאמנים ומבצעים שאילתות על מודלים חיזויים עם תחביר SQL סטנדרטי מול נתוני PostgreSQL, MySQL או MongoDB שלכם. היא תומכת ב-AutoML, חיזוי סדרות עתיות, סיווג ואינטגרציות עם OpenAI, Hugging Face וספקי AI אחרים.

פריסת MindsDB על שרת ה-VPS שלכם שומרת את נתוני האימון וארטיפקטים של המודל בתוך התשתית שלכם, מספקת משאבים ייעודיים לאימון מודלים, ומבטלת עלויות ענן לכל חיזוי – מה שהופך את ה-AI לנגיש לצוותי נתונים בעלות קבועה וצפויה.