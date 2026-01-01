התקינו MindsDB בלחיצה אחת.
פלטפורמת AI שמאפשרת לכם לבנות ולשאול מודלים של למידת מכונה ממסדי הנתונים שלכם באמצעות SQL סטנדרטי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MindsDB
MindsDB היא פלטפורמת AI בקוד פתוח שמביאה למידת מכונה ישירות לתשתית מסד הנתונים הקיימת שלכם באמצעות SQL. במקום לבנות צינורות ML נפרדים, אתם יוצרים, מאמנים ומבצעים שאילתות על מודלים חיזויים עם תחביר SQL סטנדרטי מול נתוני PostgreSQL, MySQL או MongoDB שלכם. היא תומכת ב-AutoML, חיזוי סדרות עתיות, סיווג ואינטגרציות עם OpenAI, Hugging Face וספקי AI אחרים.
פריסת MindsDB על שרת ה-VPS שלכם שומרת את נתוני האימון וארטיפקטים של המודל בתוך התשתית שלכם, מספקת משאבים ייעודיים לאימון מודלים, ומבטלת עלויות ענן לכל חיזוי – מה שהופך את ה-AI לנגיש לצוותי נתונים בעלות קבועה וצפויה.
פיצ'רים עיקריים של MindsDB
ML מבוסס SQL
צרו ושאלו מודלים של למידת מכונה באמצעות SQL סטנדרטי — אין צורך בפריימוורקים של Python או בצינורות ML נפרדים.
מנוע AutoML
הנדסת תכונות אוטומטית ו-בחירת מודלים מפחיתה את המומחיות הנדרשת להטמעת מודלים חזויים מדויקים.
תמיכה בריבוי מאגרי נתונים
התחברו ל-PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ועוד כדי לאמן מודלים ישירות על נתוני הייצור הקיימים שלכם.
אינטגרציות מודל AI
שלבו OpenAI, Hugging Face, וספקים אחרים כדי להוסיף NLP מבוסס GPT ויכולות AI מותאמות אישית באמצעות SQL.
חיזוי סדרות עתיות
בנו מודלים לחיזוי ביקוש, זיהוי חריגות וחיזוי מלאי ללא ידע מומחה ב-ML.
למה להריץ את MindsDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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