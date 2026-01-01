Invio היא אפליקציית חשבוניות מהירה וממוקדת שנבנתה עבור פרילנסרים וצוותים קטנים הזקוקים לחיוב מקצועי ללא המורכבות של פלטפורמות CRM מלאות. היא מכסה את זרימת העבודה המרכזית של החשבוניות — ניהול קטלוג מוצרים, יצירת חשבוניות וקישורים מאובטחים ללא סיסמה לגישת לקוחות — בממשק נקי וקל משקל שנטען באופן מיידי גם בחומרה צנועה.

אירוח עצמי של Invio ב-VPS משלכם פירושו שנתוניכם הפיננסיים לעולם אינם נוגעים בשרת צד שלישי, ללא עמלות לכל חשבונית וללא עלויות מנוי. היסטוריית חשבוניות, קטלוגי מוצרים ורשומות לקוחות מאוחסנים במסד נתונים SQLite מוטבע בתשתית שלכם, מה שמעניק לכם בעלות מלאה על רשומות העסק שלכם.