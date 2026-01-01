פרוסו Invio בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת חשבוניות מינימליסטית באירוח עצמי לפרילנסרים ולצוותים קטנים ללא דמי מנוי.
בחרו תוכנית VPS עבור Invio
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Invio
Invio היא אפליקציית חשבוניות מהירה וממוקדת שנבנתה עבור פרילנסרים וצוותים קטנים הזקוקים לחיוב מקצועי ללא המורכבות של פלטפורמות CRM מלאות. היא מכסה את זרימת העבודה המרכזית של החשבוניות — ניהול קטלוג מוצרים, יצירת חשבוניות וקישורים מאובטחים ללא סיסמה לגישת לקוחות — בממשק נקי וקל משקל שנטען באופן מיידי גם בחומרה צנועה.
אירוח עצמי של Invio ב-VPS משלכם פירושו שנתוניכם הפיננסיים לעולם אינם נוגעים בשרת צד שלישי, ללא עמלות לכל חשבונית וללא עלויות מנוי. היסטוריית חשבוניות, קטלוגי מוצרים ורשומות לקוחות מאוחסנים במסד נתונים SQLite מוטבע בתשתית שלכם, מה שמעניק לכם בעלות מלאה על רשומות העסק שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Invio
קטלוג מוצרים
נהלו קטלוג של שירותים ופריטים עם קטגוריות, כך שניתן יהיה להוסיף פריטי שורה לחשבוניות חדשות תוך שניות, עם מילוי אוטומטי של מחירים ותיאורים.
קישורים ללקוחות ללא סיסמה
שתפו חשבוניות באמצעות קישורים מאובטחים שלקוחות יכולים לפתוח מבלי ליצור חשבון, ובכך להסיר חיכוך מתהליך סקירת התשלום.
תמיכה בריבוי שפות
תרגומים מלאים של הממשק לאנגלית, גרמנית, הולנדית ופורטוגזית מאפשרים לחייב לקוחות בינלאומיים בשפה המועדפת עליהם.
ללא עמלות מנוי
אירוח עצמי מבטל עלויות SaaS חוזרות — שלמו רק עבור משאבי ה-VPS שאתם כבר משתמשים בהם, ללא תמחור לפי חשבונית או לפי משתמש.
ארכיטקטורה קלת משקל
אחסון מבוסס SQLite ללא שירות מסד נתונים נפרד שומר על פריסה פשוטה ושימוש מינימלי במשאבים בתוכניות VPS ברמת כניסה.
למה להריץ את Invio על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.