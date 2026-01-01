פרוסו Bazarr בהתקנה בלחיצה אחת.
מלווה לניהול כתוביות אוטומטי עבור Sonarr ו-Radarr המוריד ומשדרג כתוביות ברחבי ספריית המדיה שלכם.
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מה אפשר לבנות עם Bazarr
Bazarr הוא יישום נלווה ל-Sonarr ו-Radarr שמבצע אוטומציה של כל תהליך הכתוביות עבור ספריית המדיה שלכם. הוא מנטר את הספרייה שלכם לתוכן חדש ומחפש, מוריד ומארגן כתוביות באופן אוטומטי בשפות המועדפות עליכם ביותר מ-20 ספקים, כולל OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed ו-Podnapisi. כאשר גרסאות כתוביות טובות יותר הופכות לזמינות, Bazarr משדרג אותן אוטומטית — אין צורך בחיפוש ידני.
הפעלת Bazarr על VPS ייעודי מעניקה לו את זמן הפעולה העקבי וכתובת ה-IP הציבורית האמינה הדרושים לגישה בלתי מופרעת לספקים — רשתות ביתיות עם כתובות IP דינמיות עלולות להיחסם על ידי ספקי כתוביות לאורך זמן. בשילוב עם כלי סנכרון כתוביות המתקנים אי-התאמות בתזמון ותמיכה ברצועות SDH לכבדי שמיעה, Bazarr מספק כיסוי כתוביות מלא לכל פריט מדיה בספרייה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Bazarr
אינטגרציה עם Sonarr ו-Radarr
Bazarr מתחבר ישירות להגדרת ה-arr הקיימת שלכם ומביא באופן אוטומטי כתוביות לכל סרט או פרק כשהוא מתווסף לספרייה שלכם.
20+ ספקי כתוביות
חפשו OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, ורבים נוספים בו-זמנית כדי למקסם את הסיכוי למצוא כתוביות מדויקות בשפה שלכם.
שדרוגי איכות אוטומטיים
כאשר גרסת כתוביות טובה יותר משוחררת עבור תוכן שכבר נמצא בספרייה שלכם, Bazarr מחליפה את הקובץ הקיים באופן אוטומטי ללא כל התערבות ידנית.
סנכרון כתוביות
כלי סנכרון מובנים מכוונים את תזמון הכתוביות כדי להתאים לרצועות שמע, ובכך מתקנים את הסיבה הנפוצה ביותר שבגללה כתוביות מרגישות לא מתואמות, גם כשהן מורדות ממקורות אמינים.
תמיכה ללקויי שמיעה
העדיפו רצועות SDH או CC לנגישות — Bazarr יכולה לתעדף כתוביות לכבדי שמיעה בכל הספקים עבור כל פריט בספרייה שלכם.
למה להריץ את Bazarr על Hostinger
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הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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