Bazarr הוא יישום נלווה ל-Sonarr ו-Radarr שמבצע אוטומציה של כל תהליך הכתוביות עבור ספריית המדיה שלכם. הוא מנטר את הספרייה שלכם לתוכן חדש ומחפש, מוריד ומארגן כתוביות באופן אוטומטי בשפות המועדפות עליכם ביותר מ-20 ספקים, כולל OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed ו-Podnapisi. כאשר גרסאות כתוביות טובות יותר הופכות לזמינות, Bazarr משדרג אותן אוטומטית — אין צורך בחיפוש ידני.

הפעלת Bazarr על VPS ייעודי מעניקה לו את זמן הפעולה העקבי וכתובת ה-IP הציבורית האמינה הדרושים לגישה בלתי מופרעת לספקים — רשתות ביתיות עם כתובות IP דינמיות עלולות להיחסם על ידי ספקי כתוביות לאורך זמן. בשילוב עם כלי סנכרון כתוביות המתקנים אי-התאמות בתזמון ותמיכה ברצועות SDH לכבדי שמיעה, Bazarr מספק כיסוי כתוביות מלא לכל פריט מדיה בספרייה שלכם.