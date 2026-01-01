פרוסו Mail-Archiver בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ארכיון אימייל באירוח עצמי המתחברת לכל תיבת דואר IMAP או Microsoft 365 ושומרת כל הודעה באופן מקומי.
בחרו תוכנית VPS עבור Mail-Archiver
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mail-Archiver
Mail-Archiver היא פלטפורמת קוד פתוח לארכוב וחיפוש אימיילים, שנבנתה על בסיס ASP.NET Core ו-PostgreSQL. היא מתחברת לחשבונות IMAP ו-Microsoft 365 באמצעות ה-Graph API, ומסנכרנת אימיילים באופן אוטומטי בלוח זמנים הניתן להגדרה, כך שתמיד תהיה לכם עותק מקומי וניתן לחיפוש של כל הודעה וקובץ מצורף.
אירוח עצמי של ארכיון האימיילים שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תאימות, יומני ביקורת ואחסון לטווח ארוך — ללא גישת צד שלישי לענן, ללא עמלות לכל תיבת דואר, וללא תלות במדיניות שמירת הנתונים של ספק האימייל שלכם. ניתן לייצא אימיילים כארכיוני .mbox או .eml, לשחזר אותם לכל תיבת דואר, או לחפש בהם תוך שניות על פני שנים של היסטוריה.
פיצ'רים עיקריים של Mail-Archiver
IMAP ו-M365 סנכרון
מארכב אוטומטית הודעות דוא"ל מכל תיבת דוא"ל של IMAP או Microsoft 365 בלוח זמנים הניתן להגדרה, ושומר על העותק המקומי שלכם תמיד מעודכן.
חיפוש טקסט מלא
חפשו בכל המיילים המאורכבים והצרופות באופן מיידי, עם סינון לפי שולח, טווח תאריכים ותיבת דואר.
ייצוא ושחזור
ייצאו תיבות דואר שלמות כקובצי mbox או קובצי eml מכווצים, או שחזרו הודעות דוא"ל נבחרות בחזרה לכל תיבת דואר יעד.
גישה מרובת משתמשים
נהלו מספר משתמשים עם תפקידי אדמין, מנהל עצמי וסטנדרטי, לכל אחד מהם הרשאות לכל חשבון ויומן גישה מלא.
מדינויות שמירה
הסר הודעות דוא"ל באופן אוטומטי משרת הדואר המקורי לאחר מספר ימים מוגדר, תוך שמירה על הארכיון המקומי שלם.
ייבוא MBox ו-EML
ייבאו ארכיוני mbox או eml קיימים בנפח של עד 10 GB כדי להעביר מלקוחות דוא"ל אחרים או מכלי ארכיון.
למה להריץ את Mail-Archiver על Hostinger
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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