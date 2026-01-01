Mail-Archiver היא פלטפורמת קוד פתוח לארכוב וחיפוש אימיילים, שנבנתה על בסיס ASP.NET Core ו-PostgreSQL. היא מתחברת לחשבונות IMAP ו-Microsoft 365 באמצעות ה-Graph API, ומסנכרנת אימיילים באופן אוטומטי בלוח זמנים הניתן להגדרה, כך שתמיד תהיה לכם עותק מקומי וניתן לחיפוש של כל הודעה וקובץ מצורף.

אירוח עצמי של ארכיון האימיילים שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תאימות, יומני ביקורת ואחסון לטווח ארוך — ללא גישת צד שלישי לענן, ללא עמלות לכל תיבת דואר, וללא תלות במדיניות שמירת הנתונים של ספק האימייל שלכם. ניתן לייצא אימיילים כארכיוני .mbox או .eml, לשחזר אותם לכל תיבת דואר, או לחפש בהם תוך שניות על פני שנים של היסטוריה.