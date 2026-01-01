Readyset הוא מטמון SQL סטרימינג במצב חלקי שיושב בין היישום שלכם לבין מסד נתונים קיים של Postgres או MySQL. הוא מדבר את פרוטוקול התקשורת המקורי, כך שיישומים מתחברים עם הדרייבר ומחרוזת החיבור הנוכחיים שלהם — ללא שינויי קוד, ללא שכתוב ORM, וללא לוגיקת ביטול מטמון נפרדת לתחזוקה.

מתחת למכסה המנוע, Readyset משתמש בתחזוקת תצוגה מצטברת כדי לשמור על תוצאות שאילתות שמורות במטמון מעודכנות כאשר הטבלאות הבסיסיות משתנות, ובכך מבטל את בעיות ההתיישנות ו"הסתערות המטמון" של מטמוני מפתח-ערך מסורתיים כמו Redis או Memcached. אירוח עצמי על VPS שומר על תעבורת שאילתות ונתונים בתשתית שאתם שולטים בה תוך הסרת עמלות לפי שאילתה של שירותי מטמון מנוהלים.