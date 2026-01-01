התקינו Readyset בהתקנה בלחיצה אחת.
שכבת מטמון תואמת-פרוטוקול שיושבת לפני Postgres ו-MySQL כדי להאיץ שאילתות ולהגדיל את תעבורת הקריאה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Readyset
Readyset הוא מטמון SQL סטרימינג במצב חלקי שיושב בין היישום שלכם לבין מסד נתונים קיים של Postgres או MySQL. הוא מדבר את פרוטוקול התקשורת המקורי, כך שיישומים מתחברים עם הדרייבר ומחרוזת החיבור הנוכחיים שלהם — ללא שינויי קוד, ללא שכתוב ORM, וללא לוגיקת ביטול מטמון נפרדת לתחזוקה.
מתחת למכסה המנוע, Readyset משתמש בתחזוקת תצוגה מצטברת כדי לשמור על תוצאות שאילתות שמורות במטמון מעודכנות כאשר הטבלאות הבסיסיות משתנות, ובכך מבטל את בעיות ההתיישנות ו"הסתערות המטמון" של מטמוני מפתח-ערך מסורתיים כמו Redis או Memcached. אירוח עצמי על VPS שומר על תעבורת שאילתות ונתונים בתשתית שאתם שולטים בה תוך הסרת עמלות לפי שאילתה של שירותי מטמון מנוהלים.
פיצ'רים עיקריים של Readyset
פרוקסי תואם-חיבור
משתלב בין יישומים לבין Postgres או MySQL ללא שינויים בדרייברים, שכתובים של ORM, או ספריות לקוח חדשות ללמידה.
תחזוקת תצוגה הדרגתית
תוצאות שאילתה שמורות במטמון מתעדכנות במקום ככל שטבלאות המקור משתנות, כך שהקריאות נשארות עדכניות ללא ביטול מטמון ידני או ניחושי TTL.
מטמון שאילתות מפורש
אתם בוחרים אילו הצהרות SELECT לשמור במטמון באמצעות הצהרת CREATE CACHE, המעניקה שליטה מדויקת על השימוש בזיכרון ועל מה שמואץ.
לוח מחוונים Grafana מובנה
מופע Grafana מצורף בתוספת אקספורטר Prometheus מציגים את מספר השאילתות השמורות במטמון, שיעורי פגיעות ופער שכפול מרגע הפעלת המערכת.
התרחבות תפוקת קריאה
עומסי קריאה כבדים מופנים לזיכרון Readyset במקום להלום במסד הנתונים הראשי, ובכך משחררים את ה-upstream כדי לשרת כתיבות ואנליטיקה.
שקילות Postgres ו-MySQL
בינארי יחיד תומך בשני המנועים, כך שאותו תהליך עבודה של שמירה במטמון חל בין אם היישום שלך מתקשר עם PostgreSQL או MySQL על גבי הרשת.
למה להריץ את Readyset על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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