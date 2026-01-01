פרוסו Whishper בהתקנה בלחיצה אחת.
חבילת תמלול אודיו וכתוביות באירוח עצמי, המריצה את Whisper, תרגום ועריכה בשלמותה על השרת שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Whishper
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Whishper
Whishper היא חבילת תמלול וכתוביות בקוד פתוח שמריצה את OpenAI Whisper באופן מקומי לתמלול דיבור לטקסט בדיוק גבוה מבלי לשלוח אודיו לשירות צד שלישי כלשהו. העלו קובצי מדיה, הדביקו כל כתובת URL הנתמכת על ידי yt-dlp, ו-Whishper מטפלת בתמלול, תרגום ועריכת כתוביות במקום אחד — הכל באמצעות ממשק משתמש אינטרנטי מלוטש.
אירוח עצמי של Whishper שומר הקלטות רגישות — ראיונות, פגישות, הרצאות, שיחות לקוחות — במלואן על התשתית שלכם. מנוע LibreTranslate המצורף מוסיף תרגום מכונה לא מקוון בעשרות שפות, ועורך הכתוביות המשולב מאפשר לכם לכוונן עיתוי, לפצל קטעים ולייצא ל-SRT, VTT, TXT או JSON מבלי לעזוב את הדפדפן.
פיצ'רים עיקריים של Whishper
תמלול Whisper מקומי
מופעל על ידי FasterWhisper, תמללו אודיו ווידאו על החומרה שלכם ללא קריאות API חיצוניות או עמלות לפי דקה.
URL וקליטת קבצים
גררו קובץ ישירות או הדביקו כל כתובת URL הנתמכת על ידי yt-dlp — YouTube, פודקאסטים, קישורים ישירים — ו-Whishper מאחזרת ומתמללת אותו.
תרגום לא מקוון
מנוע LibreTranslate המצורף מתרגם תמלילים לעשרות שפות מבלי לשלוח טקסט ל-API תרגום מסחרי.
עורך כתוביות מובנה
עריכת תזמון, פיצול או הוספת מקטעים, וצפייה באזהרות CPS בשידור חי כשהנגן מדגיש את השורה הפעילה בזמן שהשמע מתנגן.
פורמטים מרובים לייצוא
הורידו תמלילים שהושלמו כקובצי SRT, VTT, TXT, או JSON, או העתיקו את הטקסט הגולמי ישירות ללוח הגזירים שלכם.
פרופילי CPU ו-GPU
פועל על מופעי **CPU** סטנדרטיים באופן מובנה ותומך בהאצת **NVIDIA GPU** לשעתוק מהיר באופן משמעותי בחומרה תומכת.
למה להריץ את Whishper על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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