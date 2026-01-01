Whishper היא חבילת תמלול וכתוביות בקוד פתוח שמריצה את OpenAI Whisper באופן מקומי לתמלול דיבור לטקסט בדיוק גבוה מבלי לשלוח אודיו לשירות צד שלישי כלשהו. העלו קובצי מדיה, הדביקו כל כתובת URL הנתמכת על ידי yt-dlp, ו-Whishper מטפלת בתמלול, תרגום ועריכת כתוביות במקום אחד — הכל באמצעות ממשק משתמש אינטרנטי מלוטש.

אירוח עצמי של Whishper שומר הקלטות רגישות — ראיונות, פגישות, הרצאות, שיחות לקוחות — במלואן על התשתית שלכם. מנוע LibreTranslate המצורף מוסיף תרגום מכונה לא מקוון בעשרות שפות, ועורך הכתוביות המשולב מאפשר לכם לכוונן עיתוי, לפצל קטעים ולייצא ל-SRT, VTT, TXT או JSON מבלי לעזוב את הדפדפן.