התקינו Coai בלחיצה אחת.
פלטפורמת צבירת AI באירוח עצמי המאחדת את OpenAI, Claude, Gemini, ו-20+ ספקים עם ניהול משתמשים מרובים ומכסות שימוש.
בחרו תוכנית VPS עבור Coai
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Coai
Coai (צ'אט ניו) היא פלטפורמת צבירת AI בקוד פתוח המאגדת את OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, ו-20+ ספקי מודלי שפה נוספים מאחורי ממשק אירוח יחיד. היא חורגת מממשק צ'אט פשוט על ידי הוספת שכבות מנוי, מכסות טוקנים למשתמש, הנפקת מפתחות API וחיוב שימוש — מה שהופך אותה למעשית עבור צוותים שצריכים להציע גישת LLM מבוקרת למספר משתמשים מבלי לחשוף מפתחות ספק עליון.
אירוח עצמי של Coai ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על אילו מודלים זמינים, כמה כל שכבת משתמש יכולה לצרוך, וכיצד נראית ההוצאה הכוללת שלכם על API — מבלי לשלם עמלות לפי מושב לשירות צבירה מנוהל.
פיצ'רים עיקריים של Coai
צבירה מרובת ספקים
חברו את OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, ו-20+ ספקים באמצעות פלטפורמה אחת ואפשרו למשתמשים לעבור ביניהם מממשק יחיד.
רמות מנוי
הגדירו תוכניות מנוי חינמיות ובתשלום עם מכסות טוקנים לכל רמה, המאפשרות שליטה על כמה כל קבוצת משתמשים יכולה לצרוך בכל הספקים המוגדרים.
הנפקת מפתח API
הנפיקו מפתחות API למשתמשים שלכם כדי שיוכלו לגשת למודלים מוגדרים באופן פרוגרמטי — מבלי לחשוף לעולם את פרטי הכניסה של ספק ה-upstream שלכם.
מעקב שימוש וחיוב
נטרו את צריכת הטוקנים לכל משתמש ואת העלויות המשוערות בזמן אמת, עם מגבלות הניתנות להגדרה כדי למנוע חריגות תקציב בלתי צפויות.
שוק מודלים
משתמשים מגלים ובוחרים מכל הספקים המוגדרים באמצעות בורר מודלים מובנה, עם תמיכה בקריאת פונקציות וביצירת תמונות, היכן שזמין.
למה להריץ את Coai על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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