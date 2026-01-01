Coai (צ'אט ניו) היא פלטפורמת צבירת AI בקוד פתוח המאגדת את OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, ו-20+ ספקי מודלי שפה נוספים מאחורי ממשק אירוח יחיד. היא חורגת מממשק צ'אט פשוט על ידי הוספת שכבות מנוי, מכסות טוקנים למשתמש, הנפקת מפתחות API וחיוב שימוש — מה שהופך אותה למעשית עבור צוותים שצריכים להציע גישת LLM מבוקרת למספר משתמשים מבלי לחשוף מפתחות ספק עליון.

אירוח עצמי של Coai ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על אילו מודלים זמינים, כמה כל שכבת משתמש יכולה לצרוך, וכיצד נראית ההוצאה הכוללת שלכם על API — מבלי לשלם עמלות לפי מושב לשירות צבירה מנוהל.