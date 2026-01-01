עד 69% הנחה עבור Coai

התקינו Coai בלחיצה אחת.

פלטפורמת צבירת AI באירוח עצמי המאחדת את OpenAI, Claude, Gemini, ו-20+ ספקים עם ניהול משתמשים מרובים ומכסות שימוש.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Coai בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Coai

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Coai

Coai (צ'אט ניו) היא פלטפורמת צבירת AI בקוד פתוח המאגדת את OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, ו-20+ ספקי מודלי שפה נוספים מאחורי ממשק אירוח יחיד. היא חורגת מממשק צ'אט פשוט על ידי הוספת שכבות מנוי, מכסות טוקנים למשתמש, הנפקת מפתחות API וחיוב שימוש — מה שהופך אותה למעשית עבור צוותים שצריכים להציע גישת LLM מבוקרת למספר משתמשים מבלי לחשוף מפתחות ספק עליון.

אירוח עצמי של Coai ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על אילו מודלים זמינים, כמה כל שכבת משתמש יכולה לצרוך, וכיצד נראית ההוצאה הכוללת שלכם על API — מבלי לשלם עמלות לפי מושב לשירות צבירה מנוהל.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Coai

צבירה מרובת ספקים

חברו את OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, ו-20+ ספקים באמצעות פלטפורמה אחת ואפשרו למשתמשים לעבור ביניהם מממשק יחיד.

רמות מנוי

הגדירו תוכניות מנוי חינמיות ובתשלום עם מכסות טוקנים לכל רמה, המאפשרות שליטה על כמה כל קבוצת משתמשים יכולה לצרוך בכל הספקים המוגדרים.

הנפקת מפתח API

הנפיקו מפתחות API למשתמשים שלכם כדי שיוכלו לגשת למודלים מוגדרים באופן פרוגרמטי — מבלי לחשוף לעולם את פרטי הכניסה של ספק ה-upstream שלכם.

מעקב שימוש וחיוב

נטרו את צריכת הטוקנים לכל משתמש ואת העלויות המשוערות בזמן אמת, עם מגבלות הניתנות להגדרה כדי למנוע חריגות תקציב בלתי צפויות.

שוק מודלים

משתמשים מגלים ובוחרים מכל הספקים המוגדרים באמצעות בורר מודלים מובנה, עם תמיכה בקריאת פונקציות וביצירת תמונות, היכן שזמין.

למה להריץ את Coai על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K

החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

התחילו

גלו אפליקציות נוספות לפריסה

9router

9router

פרוקסי ניתוב AI API עם אופטימיזציית טוקנים עבור למעלה מ-40 ספקי LLM

בחירה
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

בחירה
Hermes Agent

Hermes Agent

סוכן AI משתפר עצמית עם לולאת למידה מובנית והודעות לפלטפורמות מרובות

בחירה
צפייה את כל האפליקציות

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.