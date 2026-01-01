PentAGI היא מערכת סוכני AI אוטונומית לחלוטין המבצעת משימות מורכבות של בדיקות חדירה ללא פיקוח אנושי מתמיד. היא מתאמת סוכני AI מיוחדים — מתכננים, חוקרים, מקודדים ובודקי חדירה — שמנתחים יעד, בוחרים את הכלים הנכונים ומבצעים אותם בתוך קונטיינרים מבודדים של Docker כדי לגלות ולאמת פרצות אבטחה.

חברו את מפתחות OpenAI, Anthropic או Google Gemini שלכם ו-PentAGI תנהל את כל תהליך הבדיקה, מאיסוף מידע ועד דיווח, באמצעות מאגר ידע ניתן לחיפוש המגובה במסד נתונים pgvector ומגרד רשת מובנה. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על נתוני סריקה רגישים, אישורים וממצאים באופן מלא בתשתית שלכם במקום שירות אבטחה של צד שלישי.