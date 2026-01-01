התקינו את PentAGI בלחיצה אחת.
מערכת סוכני AI אוטונומית לחלוטין המבצעת משימות מורכבות של בדיקות חדירה מלוח מחוונים אחד באירוח עצמי.
בחרו תוכנית VPS עבור PentAGI
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PentAGI
PentAGI היא מערכת סוכני AI אוטונומית לחלוטין המבצעת משימות מורכבות של בדיקות חדירה ללא פיקוח אנושי מתמיד. היא מתאמת סוכני AI מיוחדים — מתכננים, חוקרים, מקודדים ובודקי חדירה — שמנתחים יעד, בוחרים את הכלים הנכונים ומבצעים אותם בתוך קונטיינרים מבודדים של Docker כדי לגלות ולאמת פרצות אבטחה.
חברו את מפתחות OpenAI, Anthropic או Google Gemini שלכם ו-PentAGI תנהל את כל תהליך הבדיקה, מאיסוף מידע ועד דיווח, באמצעות מאגר ידע ניתן לחיפוש המגובה במסד נתונים pgvector ומגרד רשת מובנה. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על נתוני סריקה רגישים, אישורים וממצאים באופן מלא בתשתית שלכם במקום שירות אבטחה של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של PentAGI
סוכני AI עצמאיים
סוכנים מתכננים, חוקרים, מקודדים ובודקי חדירה משתפים פעולה כדי לבצע משימות מלאות ללא קלט אנושי צעד אחר צעד.
הביאו LLM משלכם
חברו את מודלי OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek או Ollama מקומיים, והחליפו ספקים מתי שתרצו.
הרצת כלי מבודדת
סוכנים מקימים קונטיינרי Docker חד-פעמיים כדי להריץ כלי אבטחה, תוך שמירה על כל פקודה מבודדת מהמארח.
בסיס ידע וקטורי
מסד נתונים pgvector מאוגד מעניק לסוכנים זיכרון לטווח ארוך של ממצאים, יעדים וצעדים קודמים במהלך משימה.
מחקר אינטרנט מובנה
מגרד משולב ומחברי חיפוש מאפשרים לסוכנים לאסוף פרצות, התראות ותיעוד לפי דרישה.
למה להריץ את PentAGI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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