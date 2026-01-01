התקנת FreshRSS בלחיצה אחת.
צובר פידים RSS קל משקל באירוח עצמי לניהול כל אתרי האינטרנט ומקורות החדשות המועדפים עליכם במקום אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור FreshRSS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FreshRSS
FreshRSS הוא אגרגטור פידים RSS ו-Atom חינמי באחסון עצמי, שמביא את כל מקורות המידע שלכם לממשק קריאה אחד ומהיר. הבנוי ב-PHP ודורש משאבים מינימליים, הוא תומך בפריסות מרובות משתמשים, קיצורי מקלדת נרחבים, סינון מתקדם, ואחזור תוכן מאמרים מלא — כך שלעולם לא תצטרכו לבקר בכל מקור בנפרד. העיצוב הרספונסיבי למובייל ותאימות ה-API עם קוראי צד שלישי כמו Reeder ו-NetNewsWire הופכים אותו לתחליף מלא לשירותים שהופסקו כמו Google Reader.
אירוח עצמי של FreshRSS ב-VPS שלכם פירושו עדכוני פידים 24/7 ללא קשר לחיבור האינטרנט המקומי שלכם, פרטיות מלאה על הרגלי הקריאה שלכם, ושום אלגוריתם לא יחליט מה אתם רואים. המינויים והיסטוריית הקריאה שלכם, שאצרתם בקפידה, נשמרים באחסון מתמשך, בטוחים גם לאחר עדכוני קונטיינר.
פיצ'רים עיקריים של FreshRSS
תמיכה בריבוי משתמשים
צרו חשבונות נפרדים עם מנויים נפרדים והעדפות קריאה, מה שהופך אותו למתאים למשפחות וצוותים.
סינון מתקדם
סננו מאמרים לפי מילות מפתח, מחברים או כללים מותאמים אישית וחפשו בכל הפידים כדי למצוא כל תוכן מיידית.
ממשקי API של צד שלישי לקריאה
תואם ל-APIs של Fever ושל Google Reader כך שאפליקציות מובייל פופולריות כמו Reeder ו-Unread יכולות להסתנכרן עם המופע שלכם.
אחזור מאמר מלא
אחזרו תוכן מאמר מלא עבור פידים שמפרסמים רק סיכומים, תוך שמירה על הכל קריא בתוך ממשק אחד.
ייבוא ו-ייצוא OPML
העבירו את המנויים שלכם מכל קורא הזנות באמצעות קובצי OPML סטנדרטיים, ללא צורך בהזנה ידנית מחדש.
למה להריץ את FreshRSS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.