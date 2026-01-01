FreshRSS הוא אגרגטור פידים RSS ו-Atom חינמי באחסון עצמי, שמביא את כל מקורות המידע שלכם לממשק קריאה אחד ומהיר. הבנוי ב-PHP ודורש משאבים מינימליים, הוא תומך בפריסות מרובות משתמשים, קיצורי מקלדת נרחבים, סינון מתקדם, ואחזור תוכן מאמרים מלא — כך שלעולם לא תצטרכו לבקר בכל מקור בנפרד. העיצוב הרספונסיבי למובייל ותאימות ה-API עם קוראי צד שלישי כמו Reeder ו-NetNewsWire הופכים אותו לתחליף מלא לשירותים שהופסקו כמו Google Reader.

אירוח עצמי של FreshRSS ב-VPS שלכם פירושו עדכוני פידים 24/7 ללא קשר לחיבור האינטרנט המקומי שלכם, פרטיות מלאה על הרגלי הקריאה שלכם, ושום אלגוריתם לא יחליט מה אתם רואים. המינויים והיסטוריית הקריאה שלכם, שאצרתם בקפידה, נשמרים באחסון מתמשך, בטוחים גם לאחר עדכוני קונטיינר.