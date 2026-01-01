עד 69% הנחה עבור OpenTTD

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שרת משחק מרובה משתתפים בקוד פתוח למשחק הקלאסי Transport Tycoon Deluxe, תומך בעד 255 שחקנים בו-זמנית.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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פרוסו את OpenTTD בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור OpenTTD

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם OpenTTD

OpenTTD הוא יישום מחדש חינמי וקוד פתוח של Transport Tycoon Deluxe, משחק סימולציית התחבורה המכונן. הוא פועל כשרת מרובה משתתפים ייעודי, ומאפשר לעד 255 שחקנים לבנות ולהתחרות בו-זמנית על פני רשתות כבישים, רכבות, ים ואוויר במפות שנוצרו באופן פרוצדורלי או בעבודת יד. עשרות שנים של פיתוח קהילתי הוסיפו סוגי מפות חדשים, יריבי AI משופרים ומערכת אקולוגית עשירה של חבילות תוכן NewGRF לכלי רכב, תעשיות וסגנונות עיר.

אירוח עצמי של שרת ה-OpenTTD שלכם על גבי VPS מעניק לכם שליטה מלאה על הגדרות המשחק, מודים, גישת שחקנים ונראות השרת — בין אם אתם רוצים משחק פרטי עם חברים או שרת רשום ציבורית שניתן לגלות אותו דרך OpenTTD Game Coordinator.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של OpenTTD

תמיכה במרובי משתתפים המוניים

לארח עד 255 שחקנים בו-זמנית עם תמיכה מובנית במצבי משחק ציבוריים, בהזמנה בלבד, ומוגנים בסיסמה.

תמיכה ב**מוד NewGRF**

הרחיבו את השרת שלכם עם חבילות תוכן NewGRF שנוצרו על ידי הקהילה, המוסיפות כלי רכב חדשים, תעשיות, סוגי שטח וסגנונות ויזואליים.

שמירת משחק מתמשכת

מרווחי שמירה אוטומטית הניתנים להגדרה ונפח נתונים קבוע מגנים על התקדמות המשחק ומאפשרים חזרה קלה לאחור לכל סשן קודם.

גילוי שרת ציבורי

נרשם אוטומטית עם ה-OpenTTD Game Coordinator כך ששחקנים מכל העולם יוכלו למצוא ולהצטרף לשרת שלכם מדפדפן השרתים שבתוך המשחק.

משחקיות קלאסית קמה לתחייה

יישום מחדש נאמן של Transport Tycoon Deluxe עם עשרות שנים של שיפורי משחק, מחוללי מפות חדשים, ויריבי AI משופרים.

למה להריץ את OpenTTD על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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