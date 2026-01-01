פרוסו את OpenTTD בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת משחק מרובה משתתפים בקוד פתוח למשחק הקלאסי Transport Tycoon Deluxe, תומך בעד 255 שחקנים בו-זמנית.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenTTD
OpenTTD הוא יישום מחדש חינמי וקוד פתוח של Transport Tycoon Deluxe, משחק סימולציית התחבורה המכונן. הוא פועל כשרת מרובה משתתפים ייעודי, ומאפשר לעד 255 שחקנים לבנות ולהתחרות בו-זמנית על פני רשתות כבישים, רכבות, ים ואוויר במפות שנוצרו באופן פרוצדורלי או בעבודת יד. עשרות שנים של פיתוח קהילתי הוסיפו סוגי מפות חדשים, יריבי AI משופרים ומערכת אקולוגית עשירה של חבילות תוכן NewGRF לכלי רכב, תעשיות וסגנונות עיר.
אירוח עצמי של שרת ה-OpenTTD שלכם על גבי VPS מעניק לכם שליטה מלאה על הגדרות המשחק, מודים, גישת שחקנים ונראות השרת — בין אם אתם רוצים משחק פרטי עם חברים או שרת רשום ציבורית שניתן לגלות אותו דרך OpenTTD Game Coordinator.
פיצ'רים עיקריים של OpenTTD
תמיכה במרובי משתתפים המוניים
לארח עד 255 שחקנים בו-זמנית עם תמיכה מובנית במצבי משחק ציבוריים, בהזמנה בלבד, ומוגנים בסיסמה.
תמיכה ב**מוד NewGRF**
הרחיבו את השרת שלכם עם חבילות תוכן NewGRF שנוצרו על ידי הקהילה, המוסיפות כלי רכב חדשים, תעשיות, סוגי שטח וסגנונות ויזואליים.
שמירת משחק מתמשכת
מרווחי שמירה אוטומטית הניתנים להגדרה ונפח נתונים קבוע מגנים על התקדמות המשחק ומאפשרים חזרה קלה לאחור לכל סשן קודם.
גילוי שרת ציבורי
נרשם אוטומטית עם ה-OpenTTD Game Coordinator כך ששחקנים מכל העולם יוכלו למצוא ולהצטרף לשרת שלכם מדפדפן השרתים שבתוך המשחק.
משחקיות קלאסית קמה לתחייה
יישום מחדש נאמן של Transport Tycoon Deluxe עם עשרות שנים של שיפורי משחק, מחוללי מפות חדשים, ויריבי AI משופרים.
למה להריץ את OpenTTD על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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