OpenTTD הוא יישום מחדש חינמי וקוד פתוח של Transport Tycoon Deluxe, משחק סימולציית התחבורה המכונן. הוא פועל כשרת מרובה משתתפים ייעודי, ומאפשר לעד 255 שחקנים לבנות ולהתחרות בו-זמנית על פני רשתות כבישים, רכבות, ים ואוויר במפות שנוצרו באופן פרוצדורלי או בעבודת יד. עשרות שנים של פיתוח קהילתי הוסיפו סוגי מפות חדשים, יריבי AI משופרים ומערכת אקולוגית עשירה של חבילות תוכן NewGRF לכלי רכב, תעשיות וסגנונות עיר.

אירוח עצמי של שרת ה-OpenTTD שלכם על גבי VPS מעניק לכם שליטה מלאה על הגדרות המשחק, מודים, גישת שחקנים ונראות השרת — בין אם אתם רוצים משחק פרטי עם חברים או שרת רשום ציבורית שניתן לגלות אותו דרך OpenTTD Game Coordinator.