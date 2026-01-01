פרוסו את Rackula בהתקנה בלחיצה אחת.
גרור ושחרר מתכנן פריסת ארונות שרתים לתכנון מרכז נתונים, homelab, והתקנות ציוד AV.
בחרו תוכנית VPS עבור Rackula
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Rackula
Rackula הוא מעצב מתלים ויזואלי בקוד פתוח שעוזר למנהלי מערכות, לחובבי מעבדות ביתיות ולטכנאי AV לתכנן פריסות ארונות שרתים באמצעות ממשק גרירה ושחרור. הוא תומך בגדלי מתלים סטנדרטיים של 1U–48U, מגיע עם ספריית תמונות של מכשירים אמיתיים המסונכרנים מ-NetBox, ומאפשר לייצא דיאגרמות גמורות כ-PNG, PDF או SVG לתיעוד.
אירוח עצמי של Rackula על VPS שומר כל דיאגרמת מתלה, מכשיר מותאם אישית ופריסת צוות בשליטתך במקום בתוך SaaS של ספק. הפריסה המתמשכת משתפת פריסות בין דפדפנים ומכשירים באמצעות API קצה עורפי, תומכת בשיתוף כתובות URL וקודי QR להעברות מהירות לטכנאים מרוחקים, ומגנה על פעולות משתנות מאחורי אימות מובנה.
פיצ'רים עיקריים של Rackula
מעצב בגרירה-ושחרור
תכננו פריסות ארונות תקשורת באופן ויזואלי על ידי גרירת התקנים לחריצי 1U–48U מבלי לכתוב דיאגרמות בגיליונות אלקטרוניים או בכלי שרטוט גנריים.
תמונות מכשירים אמיתיים
בנו דיאגרמות באמצעות תמונות מדויקות של חזית וגב של חומרה אמיתית, הנלקחות מספריית סוגי המכשירים של NetBox.
ייצוא רב-פורמט
יצאו מתקנים מוגמרים כקובצי PNG, PDF או SVG עבור כרטיסי ניהול שינויים, runbooks, ותיעוד המיועד ללקוחות.
שיתוף URL ו-QR
שתפו פריסת ארונות עם טכנאים באתר באמצעות קישור יחיד או קוד QR לסריקה, במקום לשלוח צילומי מסך במייל.
צד שרת עמיד
סנכרנו פריסות בין דפדפנים ומכשירים באמצעות API בקצה האחורי עם אחסון על גבי דיסק ששורד הפעלות מחדש של קונטיינרים.
אימות מובנה
הגנה על גישת קריאה וכתיבה באמצעות התחברות עם שם משתמש וסיסמה, בתוספת אסימון כתיבה של API המגן על נתיבים משנים.
למה להריץ את Rackula על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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