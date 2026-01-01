Rackula הוא מעצב מתלים ויזואלי בקוד פתוח שעוזר למנהלי מערכות, לחובבי מעבדות ביתיות ולטכנאי AV לתכנן פריסות ארונות שרתים באמצעות ממשק גרירה ושחרור. הוא תומך בגדלי מתלים סטנדרטיים של 1U–48U, מגיע עם ספריית תמונות של מכשירים אמיתיים המסונכרנים מ-NetBox, ומאפשר לייצא דיאגרמות גמורות כ-PNG, PDF או SVG לתיעוד.

אירוח עצמי של Rackula על VPS שומר כל דיאגרמת מתלה, מכשיר מותאם אישית ופריסת צוות בשליטתך במקום בתוך SaaS של ספק. הפריסה המתמשכת משתפת פריסות בין דפדפנים ומכשירים באמצעות API קצה עורפי, תומכת בשיתוף כתובות URL וקודי QR להעברות מהירות לטכנאים מרוחקים, ומגנה על פעולות משתנות מאחורי אימות מובנה.