התקינו Mini QR בלחיצה אחת.
מחולל קוד QR מתארח עצמית עם צבעים וסגנונות מותאמים אישית, וייצוא ל-PNG, SVG, או ASCII.
בחרו תוכנית VPS עבור Mini QR
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mini QR
Mini QR הוא מחולל קודי QR באירוח עצמי שנבנה עם Vue 3. הוא חורג מקודים בסיסיים בשחור-לבן — ניתן להתאים אישית דפוסי נקודות, סגנונות פינות, צבעים ומסגרות, ולאחר מכן לייצא את התוצאה כ-PNG, JPG, SVG או טקסט ASCII. סורק מובנה מקבל קלט מצלמה או העלאות תמונה, ומצב אצווה מייצר מספר קודים מקובץ CSV במעבר אחד.
אירוח עצמי של Mini QR פירושו שנתוני ה-QR שלכם — כתובות URL, כרטיסי vCard, פרטי כניסה ל-WiFi, או כל מטען ייעודי מותאם אישית — לעולם אינם עוברים דרך שירות צד שלישי. לאפליקציה אין מסד נתונים ואין חשבונות, כך שאין מה לנהל לאחר הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של Mini QR
עיצוב QR מותאם אישית
התאימו דפוסי נקודות, צורות פינות, צבעים ואלמנטים של מסגרת כדי להתאים לכל מותג או אסתטיקה — הרבה מעבר לקודים סטנדרטיים בשחור-לבן.
מגוון פורמטים לייצוא
הורידו קודים מוכנים כקובצי PNG, JPG, SVG, או טקסט ASCII/Unicode, תוך שמירה על תאימות הפלט לכל מקרה שימוש עתידי.
סורק QR מובנה
סרקו קודי QR ישירות בדפדפן באמצעות מצלמה או על ידי העלאת תמונה — אין צורך באפליקציה או בתוסף נפרדים.
יצירת אצוות CSV
העלו קובץ CSV כדי ליצור מספר קודי QR במעבר אחד, שימושי עבור תוויות מוצרים, כרטיסי אירועים, או הדפסת כרטיסי ביקור.
תבניות נתונים
טפסי קלט מובנים מראש עבור URLs, מיילים, vCards, פרטי התחברות ל-WiFi ופורמטים נפוצים אחרים מאפשרים קידוד נתונים מובנים במהירות וללא שגיאות.
למה להריץ את Mini QR על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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