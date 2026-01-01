Mini QR הוא מחולל קודי QR באירוח עצמי שנבנה עם Vue 3. הוא חורג מקודים בסיסיים בשחור-לבן — ניתן להתאים אישית דפוסי נקודות, סגנונות פינות, צבעים ומסגרות, ולאחר מכן לייצא את התוצאה כ-PNG, JPG, SVG או טקסט ASCII. סורק מובנה מקבל קלט מצלמה או העלאות תמונה, ומצב אצווה מייצר מספר קודים מקובץ CSV במעבר אחד.

אירוח עצמי של Mini QR פירושו שנתוני ה-QR שלכם — כתובות URL, כרטיסי vCard, פרטי כניסה ל-WiFi, או כל מטען ייעודי מותאם אישית — לעולם אינם עוברים דרך שירות צד שלישי. לאפליקציה אין מסד נתונים ואין חשבונות, כך שאין מה לנהל לאחר הפריסה.