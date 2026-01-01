Mealie היא מערכת לניהול מתכונים באחסון עצמי שמייבאת מתכונים מכל אתר בלחיצה אחת, מסירה פרסומות ורעש מיותר כדי לאחסן מתכונים נקיים וניתנים לחיפוש באופן קבוע בשרת שלכם. היא מארגנת מתכונים לפי תגיות ומטבחים, מתאימה כמויות מנות באופן אוטומטי, ומציגה מידע תזונתי — הכל במצב בישול ידידותי למובייל.

אחסון עצמי של Mealie אומר שאוסף המתכונים שלכם נשמר גם במקרה של סגירת אתרים ושינויים בפלטפורמות, כל בני הבית יכולים לגשת לאותה ספרייה, ותכנון ארוחות שבועי מייצר רשימות קניות מאוחדות ללא דמי מנוי.