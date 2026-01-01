פרוסו את Mealie בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל מתכונים באחסון עצמי שמייבא מתכונים מכל URL והופך אותם לתוכניות ארוחות שבועיות עם רשימות קניות.
בחרו תוכנית VPS עבור Mealie
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mealie
Mealie היא מערכת לניהול מתכונים באחסון עצמי שמייבאת מתכונים מכל אתר בלחיצה אחת, מסירה פרסומות ורעש מיותר כדי לאחסן מתכונים נקיים וניתנים לחיפוש באופן קבוע בשרת שלכם. היא מארגנת מתכונים לפי תגיות ומטבחים, מתאימה כמויות מנות באופן אוטומטי, ומציגה מידע תזונתי — הכל במצב בישול ידידותי למובייל.
אחסון עצמי של Mealie אומר שאוסף המתכונים שלכם נשמר גם במקרה של סגירת אתרים ושינויים בפלטפורמות, כל בני הבית יכולים לגשת לאותה ספרייה, ותכנון ארוחות שבועי מייצר רשימות קניות מאוחדות ללא דמי מנוי.
פיצ'רים עיקריים של Mealie
ייבוא בלחיצה אחת
הדביקו כל כתובת אתר של מתכון ו-Mealie מחלצת אוטומטית מרכיבים והוראות, ובכך חוסכת שעות של העתקה ידנית.
לוח תכנון ארוחות
גררו מתכונים ללוח שנה שבועי וצרו רשימת קניות משולבת לכל הארוחות המתוכננות בלחיצה אחת.
התאמת מתכון
התאימו את גודל המנות וכל כמויות המרכיבים יחושבו מחדש באופן מיידי — אין צורך בחישוב ידני.
שיתוף משק בית
תמיכה בריבוי משתמשים מאפשרת לכל בן משפחה לעיין באותה ספריית מתכונים ולתרום לתוכנית הארוחות.
אחסון קבוע
מתכונים המאוחסנים ב-VPS שלכם נשארים נגישים גם כאשר אתרים מקוריים משתנים, מסירים תוכן או יורדים מהרשת.
למה להריץ את Mealie על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.