פרסו Euro-Office DocumentServer באמצעות התקנה בלחיצה אחת.
חבילת יישומים משרדיים בריבונות אירופית ובאחסון עצמי לעריכה שיתופית מבוססת דפדפן של מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות.
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מה אפשר לבנות עם Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer היא חבילת יישומים משרדית מקוונת בקוד פתוח המאפשרת עריכה שיתופית מבוססת דפדפן של פורמטים DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP ו-PDF לתשתית שלכם. בנויה על בסיס הקוד של ONLYOFFICE DocumentServer ברישיון AGPL וממותגת מחדש עבור ריבונות דיגיטלית אירופית, היא משמשת כ-backend לעריכה שיתופית שניתן לשלב בקלות עבור פלטפורמות כגון Nextcloud ו-ownCloud.
אחסון עצמי של Euro-Office DocumentServer שומר כל מסמך, סשן עריכה וקריאת אינטגרציה בתוך ה-VPS שלכם — אף ענן צד שלישי לא נוגע בתוכן. אימות אסימוני JWT מאבטח את ה-API כברירת מחדל, והפריסה המצורפת כוללת PostgreSQL, RabbitMQ ו-Redis המוגדרים מראש עבור שרת עריכה מוכן לפרודקשן.
פיצ'רים עיקריים של Euro-Office DocumentServer
ריבונות על פי התכנון
פיצול AGPL בהובלה אירופית המתמקד בריבונות דיגיטלית — כל מסמך, יומן ושורת מסד נתונים נשארים בתשתית שבשליטתכם.
עריכה משותפת בזמן אמת
מספר משתמשים עורכים את אותו מסמך, גיליון אלקטרוני או מצגת בו-זמנית, עם סמנים חיים, הערות ומעקב שינויים.
תאימות ל-MS Office
פותח ושומר קבצי DOCX, XLSX ו-PPTX עם שמירה מדויקת על פריסת העיצוב, וגם עם תמיכה מובנית ב-ODT, ODS ו-ODP.
אבטחת JWT API
אימות JSON Web Token מגן על כל קריאת API, כך שרק אינטגרציות ולקוחות מורשים יכולים להתחבר לשרת העריכה.
אינטגרציית Nextcloud
backend לעריכה שיתופית מודולרית עבור Nextcloud, ownCloud ופלטפורמות אחרות שכבר תומכות במחברי ONLYOFFICE.
עריכת PDF וטפסים
עריכת קובצי PDF ובניית טפסי PDF למילוי ישירות בדפדפן, ללא צורך בתוכנה נוספת או בתוספים.
למה להריץ את Euro-Office DocumentServer על Hostinger
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הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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