Euro-Office DocumentServer היא חבילת יישומים משרדית מקוונת בקוד פתוח המאפשרת עריכה שיתופית מבוססת דפדפן של פורמטים DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP ו-PDF לתשתית שלכם. בנויה על בסיס הקוד של ONLYOFFICE DocumentServer ברישיון AGPL וממותגת מחדש עבור ריבונות דיגיטלית אירופית, היא משמשת כ-backend לעריכה שיתופית שניתן לשלב בקלות עבור פלטפורמות כגון Nextcloud ו-ownCloud.

אחסון עצמי של Euro-Office DocumentServer שומר כל מסמך, סשן עריכה וקריאת אינטגרציה בתוך ה-VPS שלכם — אף ענן צד שלישי לא נוגע בתוכן. אימות אסימוני JWT מאבטח את ה-API כברירת מחדל, והפריסה המצורפת כוללת PostgreSQL, RabbitMQ ו-Redis המוגדרים מראש עבור שרת עריכה מוכן לפרודקשן.